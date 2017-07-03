В Николаевском русском драмтеатре нашли буклеты от консульства РФ с инструкциями по получению гражданства России

Новый директор Николаевского академического русского драматического театра Артем Свистун обнаружил в помещении бывшего «русского центра» литературу, которая призывает и поясняет как можно выехать в Россию и получить ее гражданство.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил директор русского драмтеатра театра Артем Свистун.



Так, до недавнего времени на базе театра, на втором этаже здания, работал так называемый «Русский центр». Помимо книг авторов русской классики в шкафу на территории бывшего «Русского центра» хранились десятки и сотни брошюр 2011 года выпуска под названием «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и другие.

В данных брошюрах размещается пособие с пошаговой инструкцией по тому, как граждане Украины могут перебраться в Российскую Федерацию, получить гражданство и те перспективы, которые ждут участников этой программы.

На упаковках, в которых сберегаются брошюры, стоят штампы консульства Российской Федерации в Одессе и Федеральной миграционной службы России.

По словам директора театра Артема Свистуна, заведовала сохранностью литературы в «Русском центре» супруга бывшего директора театра Николая Кравченко Лариса Кравченко, которая на сегодняшний день остается заместителем директора театра по общим вопросам.

Сама Лариса Кравченко изначально объяснила, что данную литературу театр получил в виде пожертвования от Российской Федерации еще в 2011 году. По ее мнению, эти брошюры не должны ее никак смущать, так как это было еще 5 лет назад.

- Ну извините, это было пять лет назад вы все жили в России, а сколько людей, которые и сейчас работают в России. Извините, я с политикой не дружу… В 2011 году, а 2011 год, что у нас тогда было? У нас (между Украиной и Россией, – ПН) была дружба. Здесь была библиотека, сюда приходили люди, - ответила Лариса Кравченко.

Лариса Кравченко

- В 2011 году нам это все передавалось, и я это все сложила сюда, и все это было здесь. Как кто передавал? У нас было соглашение с центром, этот центр делала Москва, это все было оплачено ими, все компьютеры, проектор, экран, шкафы. И передавалась литература и вот эти вот брошюры. Потом, когда нужно было это все убрать, я убрала сюда (в шкаф, - ПН), потому что я не имею права заниматься сожжением или еще чем-то. Вот она и лежала здесь, - объяснила супруга бывшего директора театра.

Однако позже, через какое-то время, она стала заявлять совсем другую версию о том, что данную литературу ей могли подбросить.

- Тут на многих книгах нет штампа, может их вообще подбросили. Обратите внимание, здесь на книгах, которые мы принимали стоит штамп, а на брошюрах вот на многих его нет. Извините, меня 5 месяцев не было на рабочем месте, может их суда кто-то подбросил, - стала говорить Лариса Кравченко.

На сегодняшний день директор театра Артем Свистун в связи с тем, что в помещении, где раньше располагался «Русский центр», теперь будет базировать Арт-центр театра, обратился в библиотеки города с предложением передать им художественные книги русской классики, а сомнительными брошюрами займется СБУ, которой Свистун уже сообщил о находке.