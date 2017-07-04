Под мэрией Николаева бастовали «маршрутчики»: они требовали повысить цену за проезд до 5-8 гривен

В Николаеве на главной площади города Соборной днем 4 июля фирмы-перевозчики устроили забастовку, требуя городской совет повысить цену за проезд до 8 гривен.

Об этом сообщил заместитель мэра Николаева Антон Турупалов на своей странице «Facebook».

«Под горсоветом начинают собираться маршрутки. Требуют поднять тариф до 8 гривен. Я считаю его необоснованным и не собираюсь этого делать, о чем и сообщил вчера представителям перевозчиков. Хочу донести до сведения организаторов этого флеш-моба, что такие ивенты не усилят никаким образом экономическую составляющую ваших расчетов, поэтому советую вернуться к работе и демонстрировать такую сплоченность в улучшении своего сервиса», - написал он.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события, на акцию вышли представители всех фирм, осуществляющих пассажирские перевозки в Николаеве. По словам бастующих, они хотят повышения цены на проезд до 5-6 гривен. В случае не выполнения их требования они угрожают тем, что не выйдут на маршруты.

На месте также присутствовали глава организации «Инфраструктура Николаевщины» Эдуард Волошинович, Вячеслав Кащенюк и заместитель директора ЧП «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин. Они заявили, что не являются организаторами забастовки.

Антон Турупалов

Вице-мэр Антон Турупалов пригласил представителей фирм-перевозчиков и водителей в малый зал горисполкома, где началась дискуссия. Бастующие заявили, что это ложь – никто не требовал повышения тарифа до 8 гривен, а только 5.

- Наш отдел формирования цен посчитал, что экономически обоснованный тариф – до 10 километров 4,5 гривны, более 10 километров – 5 гривен, - заявил Турупалов.

В ответ на это «маршрутчики» стали заявлять, что они так и просят – 5 гривен, а не 8, на что Турупалов ответил, что к нему приходили перевозчики и показывали, что хотят цену в 8 гривен.

Антон Турупалов Слева - глава фракции партии "Самопомощь" Федор Панченко

Стоит отметить, что изначально водители маршрутов отрицали, что платят какие-либо деньги из кассы своим работодателям, но в разговоре с Фёдором Панченко один из них назвал сумму в одну тысячу гривен.

Также бастующие отмечают, что при повышении тарифа до 5 гривен они не смогут улучшить состояние транспорта.

- На 5 гривен машины смогут только выехать, мы их сможем поддерживать. Это цена жизни нашей, - сказал один из водителей.

В итоге вице-мэр Турупалов пригласил всех неравнодушных к решению этой проблемы на депутатскую комиссию, которая состоится в среду, 5 июля.

Напомним, в последний раз подобная ситуация была в марте 2015 года, когда фирмы-перевозчики не выпустили на маршруты микроавтобусы, из-за чего Николаев оказался парализован. Тогда перевозчики вынудили городской совет поднять тариф на проезд с 3 до 4 гривен.

Также напомним, что в Николаеве фирмы-перевозчики, которые выигрывают тендера на обслуживание городских маршрутов, играют роль «прокладок» между властью и владельцами микроавтобусов, при этом вне зависимости от роста цен и курса валюты они получают стабильный ежемесячный «черный доход».