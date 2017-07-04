Поднять тариф - поднять дань

В очередной раз николаевские «маршрутчики» бастуют, требуя поднять тариф на проезд. В очередной раз городская власть не может найти с ними компромисс, что в итоге, скорее всего, закончится, собственно, поднятием цены на проезд и возвращением всего на круги своя.

А что такое круги своя. Это мэрия, которая периодически проводит конкурсы на организацию пассажирских перевозок в Николаеве, в ходе которых закрывает глаза на то, что у частных фирм-перевозчиков на самом деле нет того необходимого количества микроавтобусов для обеспечения работы маршрута. Но фирма чудным образом все равно получает маршрут и начинает ним торговать.

Каким образом. В городе есть множество людей, владеющих одним или несколькими микроавтобусами, которые хотели бы участвовать в перевозке пассажиров, но не могут этим заняться самостоятельно, потому что мэрия работает по такой системе, где на маршруте может работать только частная фирма с множеством «маршруток» (которые есть только на бумаге правда), а «маршруткам»-одиночкам остается только идти к фирме-перевозчику и проситься к нему на субподряд. И вот тут начинается схема, которую организовывает мэрия, и которой пользуются фирмы-перевозчики.

Владельцу микроавтобуса за то, чтобы стать работать на маршрут, нужно разово заплатить (по состоянию на 2014-2015 год) 10 тысяч гривен фирме-перевозчику, а потом еще ежемесячно платить деньги (1000 гривен по состоянию на те же года) за то, что он имеет возможность возить людей под брендом этой фирмы-перевозчика. И еще куча мелких платежей – то за принудительный техосмотр именно там, где скажет фирма-перевозчик, то страховка, то за содержание стоянки и так далее.

И вот отсюда выходит, что у «маршрутчиков»-одиночек не остается после всех этих платежей денег на ремонт своих микроавтобусов (мы жалуемся, что ездим в разваливающихся корытах), водители гоняют по городу наперегонки в погоне за лишним пассажиром, чтобы хоть как-то заработать после того, как тебя обобрали в фирме-«перевозчике».

Бастуют в основном эти «маршрутчики»-одиночки. После того, как их обобрали в фирме-перевозчике, они еще более остро чувствуют повышение цен на топливо и запчасти. И именно они выходят бастовать и требовать повышения цен на проезд. И фирмам-перевозчикам это только на руку – после повышения тарифа они смогут поднять сумму своей дани. Изменится ли что-то после этого – нет. Только в том случае, если мэрия снова не поменяет систему работы пассажирских перевозок в Николаеве.