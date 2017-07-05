В Николаеве на выделенные Кабмином деньги построят три дома для военных – всего в них будет 216 квартир

В Николаеве построят три жилых дома для военных, в каждом доме будет по 72 квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Ранее Кабинет министров Украины своим распоряжением от 29 марта 2017 года № 214-р утвердил распределение по направлениям средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе «Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины» на 2017 год.

«Согласно указанному распределению, в Николаевской области предусмотрено выделение средств на строительство: четырехэтажного 72-квартирного жилого дома в военном городке №72 в Николаеве на участке «А» в сумме 30 миллионов 73 тысячи гривен; на строительство четырехэтажного 72-квартирного жилого дома на участке «Б» - 27 миллионов гривен; и на строительство четырехэтажного 72-квартирного жилого дома на участке «В» - 27 миллионов гривен. Также 9 миллионов гривен выделено на строительство внеплощадочных инженерных сетей к группе жилых домов в военном городке. Всего более 93 миллионов гривен», - рассказали в ОГА.

Учитывая важность вопроса обеспечения военнослужащих жильем, председатель облгосадминистрации Алексей Савченко взял под личный контроль вопрос строительства вышеупомянутых домов. По его поручению проведен ряд совещаний по обеспечению своевременного выполнения работ за бюджетные средства. В частности, на одном из совещаний обсуждались вопросы выдачи градостроительных условий и ограничений на строительство вышеупомянутых домов, поручили ускорить работы и не допустить задержки на любом этапе подготовительных работ. На сегодня проекты строительства прошли государственную экспертизу и проведена процедура тендера на конкурсный отбор исполнительного заказа на строительство.