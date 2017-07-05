В Центральном районе Николаева пройдёт конкурс «Цветы у дома»: победителей ждут денежные призы

В Николаеве, в рамках эко-проекта «Николаев цветущий 2017», объявлены конкурсы «Цветы у дома», «Цветы на балконе», «Предприятие-сад», «Цветы у школы» и «Мой цветущий детский сад».

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Поучаствовать в конкурсе можно как и одному человеку, так и коллективу авторов, без возрастных ограничений.

«Приглашаются коллективы общеобразовательных школ, школ-интернатов, дошкольных образовательных учреждений, а также ведомства, учреждения, организации, предприятия всех форм собственности в Центральном районе. Количество работ, поданных одним автором либо коллективом авторов на рассмотрение конкурсной комиссии, не ограничено», - говорится в сообщении.

Победители будут награждены подарками и памятными дипломами. Приз за 1 место - 2 тысячи гривен, 2 место - 1 тысяча гривен, 3 место - 700 гривен, а победители тематических номинаций получат по 300 гривен.

Оформление заявок на участие в конкурсах проводится с 1 июня по 30 августа 2017 года включительно. Заявку на участие можно подать, позвонив по телефонам 37-56-84, 37-57-02. Результаты конкурсов будут оглашены в средствах массовой информации с 1 по 5 октября 2017 года. Награждение самых активных участников состоится 6 октября 2017 года. Отмечается, что конкурс проводится при инициативе и поддержке народного депутата Украины Александра Жолобецкого.