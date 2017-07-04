Подтверждены первые дипломы Евросоюза для выпускников Николаевского вуза имени П. Орлика

1 июля в Университете имени П. Орлика состоялась официальная церемония вручения дипломов более чем четыремстам выпускникам. Часть из них, наряду с дипломом университета имени П.Орлика, получила подтверждение о регистрации диплома Евросоюза, польского университета «Высшая школа менеджмента» города Легница, по программе двойного диплома.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Высшая школа менеджмента города Легница входит в десятку лучших вузов Польши. Учебное заведение имеет высшую государственную аккредитацию в сфере бизнес-образования, его диплом признан странами Евросоюза и работодателями всего мира.

Взаимодействие между партнерами осуществляется в рамках реализации меморандума, заключенного Университетами в апреле 2016 года.

Благодаря программе получения двойного диплома, студенты университета имени П.Орлика приобрели уникальную возможность получать два диплома, национальный и диплом Евросоюза, по выбранной специальности, что позволяет выпускникам вуза намного быстрее и эффективнее интегрироваться в европейское экономическое пространство.

Кроме студентов университета им. П. Орлика, к программе может присоединиться любой житель Украины, имеющий атестат о полном среднем образовании. Поступление в Польский вуз осуществляется без сдачи ЗНО. Стоимость обучения сравнима. А зачастую, даже ниже стоимости обучения в вузах Украины. Обучение, по программе Евросоюза, проходит на территории Украины в Университете им.П.Орлика

Справки о программе можно получить в администрации университета и по телефону (0512) 59-30-06; (0512) 55-07-36.