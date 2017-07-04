СБУ опубликовала уникальные архивные документы о деятельности Романа Шухевича

По случаю 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича СБУ обнародовала семь документов, посвященных его жизни и деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Большинство из них неизвестны не только широкой публике, но и исследователям освободительного движения.

Материалы, которые накапливались тоталитарными органами безопасности, не только запечатлели насыщенную событиями жизнь и борьбу «Тараса Чупринки», но и опровергают ряд советских мифов, в частности о сотрудничестве Шухевича с нацистами.

«Это лишь незначительная часть огромного массива материалов, посвященных Роману Шухевичу, что хранится в фондах Отраслевого государственного архива СБУ. Служба приглашает всех исследователей посетить наш читальный зал и лично ознакомиться с документами о жизни и деятельности этой выдающейся личности», — отметили в СБУ.

Напомним, ранее на Тернопольщине СБУ обнаружила тайник с архивами ОУН.