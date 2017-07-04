«Горисполком – хозяйственный орган, тут надо политику отбрасывать», – вице-мэр Евгений Шевченко

Более 2,5 лет назад Евгений Шевченко был назначен на должность заместителя мэра Николаева по гуманитарным вопросам. После смены городского головы ему удалось не только усидеть в кресле, но и пополнить свою декларацию двумя земельными участками...

Редакция «Преступности.НЕТ» встретилась с Шевченко, чтобы узнать, какая из вверенных сфер чиновнику ближе, с кем из мэров интереснее работать, какие из проблем в «гуманитарном блоке» за время пребывания на должности ему удалось решить. В интервью вице-мэр также рассказал, о проблемной 36-й школе, политической принадлежности, планах в работе на этот год, а также о своей семье, «набожности» и жизненных принципах.

- Если говорить о мэре Сенкевиче и о мэре Гранатурове, то с кем интересней работать, а с кем проще?

- Провокационный вопрос задаете. Я благодарен Юрию Исаевичу, потому что он поверил в меня и взял на работу. Он как умный опытный руководитель, я понимаю это сейчас, не нагружал меня достаточно. Потому что я пришел в такую отрасль и сразу, как говорят, в бой. Поэтому мои первые полгода, когда я только начал исполнять свои обязанности, работал до 21:00-22:00. Я очень благодарен Юрию Исаевичу за ту поддержку, которую он оказал. Конечно, сегодня мне проще, потому что я знаю многие процессы изнутри: я понимаю, как формируется бюджет, я понимаю нюансы внутренние в управлении, которые ранее не понимал.

- Например?

- Ну много всего: формирование бюджета, лимитные запросы. У нас на сегодня программно-целевой метод формирования бюджета, тут много нюансов разных, в каждом управлении свои. Вот, допустим, в управлении образования 175 объектов. Прийти, объехать - это одно, а понимать специфику работы каждого, где какие проблемы, где там текут крыши, подвалы, кабинеты… Ну очень много проблем. Придя, я физически не мог всего этого понимать, только первые полгода разбирался, что где находится, объезжал, смотрел и так далее. Поэтому сегодня, конечно же, намного проще. Может, еще проще по той причине, что с Александром Федоровичем мы одного года и у нас даже часто совпадают мысли, понимаем друг друга слово в слово. Вот он говорит мне какие-то вещи, я уже понимаю прекрасно, мыслим мы одинаково и двигаемся к поставленной задаче.

- Какое из вверенных вам направлений ближе и почему?

- Тяжело сказать по той причине, что социальный блок - это как один общий механизм. Невозможно выделить образование, здравоохранение, либо культуру. Мне кажется, что если из этого блока что-то одно забрать, то он просто распадется. Поэтому я занимаюсь всеми направлениями с большим удовольствием. Я вам скажу, что с большим удовольствием работаю здесь и у нас получается.

- Может быть, вы тогда назовете наиболее проблемную сферу?

- Не скрываю, понятно, что самые большие сферы - самые проблемные, это образование, здравоохранение и социальная защита. Там больше всего финансирования, больше всего людей, привязанных к этим сферам, «нагальні» проблемы, которые никогда не решались.

- Назовите какую-то проблему из этих трех сфер, которую за время пребывания на должности вам удалось решить?

- Самый главный вопрос, который мы решили и от чего будет результат - это командная работа. У нас сегодня выстроена вертикаль, и это замечательно. У нас есть городской голова, у нас есть профильный заместитель, есть начальники управлений, есть замы начальников. Вот когда эта вертикаль работает, а она у нас работает, по крайней мере, в социально-гуманитарной сфере, тогда результат обязательно будет.

У нас никто «не выпадает», есть поставленные задачи мэром, я как заместитель выслушиваю, с ним обсуждаю и говорю свое видение. Мы обсуждаем, дискутируем, потом я довожу мэру. Нет такого, что Сенкевич сказал, надо сделать вот так и все. Даже если это неправильно, то я могу это ему сказать, то есть это нормально, это общение. Мы донесли, потом выработали общую позицию, либо он оказался в конечном итоге прав, либо что-то поменяли. Без команды нет никакого результата. У нас сегодня слаженная команда, некоторые начальники управления меняются, но все равно эти люди - профессионалы. И новые чиновники, которые пришли, это Любаров и Шамрай - те люди, которые внесут такую новую живую струю в свои направления. Особенно Юрий Иосифович, потому что культура требует новой струи, нового видения, взгляда креативного, который у него есть. Ну и Ирина Валентиновна тоже такой молодой профессиональный специалист, которая, я уверен, медицину выведет на новый уровень.

- Вы вспомнили про культуру и если говорить о культурно-массовых мероприятиях в городе, в последнее время очень часто критикуют власть по поводу их организации, пивных палаток на Соборной площади. Вы уже обсуждали эту проблему с новым руководителем этого направления?

- Все мероприятия, которые мы провели в том году и в этом году, не потому, что я за них отвечаю, они очень знаковые и, скажем такое слово, солидные. Например, как у нас прошла «Масленица» в этом году, мы потратили минимальные бюджетные средства, но я считаю, что прошло все просто замечательно. А как в этом году прошел день Европы. Все эти нюансы, связанные с палатками на 9 мая в этом году, это была вынужденная мера. Я уже говорил, что и в других городах, и в Европе, если это цивилизованно, культурно и правильно, то ничего плохого в этом нет. Просто надо выработать определенный формат проведения. И я думаю, жители нашего города, если это будет правильно, то оценят и с удовольствием будут участвовать. А вообще, считаю, что мероприятия у нас проходят замечательно, наши коллективы и группы профессиональные, детки, которые там танцуют и выступают, просто молодцы. Очень «талановитий народ в місті Миколаєві».

- По прошлому году в бюджете города осталась достаточно солидная сумма денег. Почему бы не пролоббировать выделение большего финансирования именно для культурного направления?

- Мы пролоббировали и предусмотрели дополнительных 3 миллиона. Мы купим новую ёлку, которой не было никогда, новые гирлянды на Новый год.

- Влияете ли вы на назначения? Александр Федорович как-то советуется с вами, спрашивает у вас мнение по поводу начальников управлений, департаментов?

- Это одно из различий между нынешним городским головой и предыдущим, потому что Александр Федорович доверил нам формирование команд. Если я приду к Александру Федоровичу и донесу ситуацию, что вот мне не подходит руководитель по таким-то причинам, он спросит, почему. Конечно же, последнее слово за ним, но на сегодняшний день, сколько я работаю с Сенкевичем, у меня вопросов нет. Если я прихожу и действительно говорю о том, что этого человека нужно заменить - либо директора школы, либо главврача больницы, либо начальника управления - он прислушивается и выслушивает факты, говорит свое мнение и мы принимаем решение.

- Какое место молодежная политика занимает в приоритетности вашей работы?

- Ну, одно из самых больших, потому что мне скоро всего лишь 35 лет, а это еще молодежью считается.

- Расскажите о молодежном совете при городском голове, что с ним, он функционирует?

- Он функционирует, но там сейчас будет меняться состав. Они заседают, но там есть некоторые пертурбации внутри этой рады. Городской голова хочет, чтобы он существовал и развивался. Сейчас новое положение разрабатываем.

- Почему это не было сделано, когда Сенкевич только приступил к своим обязанностям?

- Мы же хотели новое управление сделать. Сейчас уже конкретно управление молодежной политики есть и под него будет сделана «молодіжна рада».

- Если говорить про конкурсы проектов для молодежных общественных организаций, как вы сами оцениваете качество реализуемых мероприятий?

- Я как глава этой комиссии могу сказать, что там есть разные проекты. Мы всегда хотим финансировать тех людей, которые что-то делают и приходят к нам с хорошими идеями. Да, там есть размытые проекты, которые не поддерживает комиссия, есть очень хорошие проекты, некоторые завышают стоимость, некоторые не так подают. Я считаю, что город впервые проводит эти конкурсы так открыто и мы привлекаем туда журналистов, общественность, депутатов. Мы полностью открыты.

- Продолжаете ли вы сотрудничать с народным депутатом Давидом Макарьяном?

- Давид Макарьян - это мой друг, мой побратим. Я вам скажу, что с Давидом Макарьяном за последние пять лет я прошел очень много. Давид - не по годам зрелый политик, зрелый руководитель и человек, который может собрать команду и показать результат. И он это делал уже неоднократно, поэтому я очень ценю дружбу с ним и очень сильно его уважаю, а также считаю, что он хороший друг и хороший человек.

- Влияет ли он на то, что вы продолжаете занимать свою должность?

- Он, скажем, не то, что влияет, он иногда подстегивает и говорит: «Ты плохо работаешь, показывай результат». Вот он и не дает мне расслабиться, потому что, как он говорит, я должен работать лучше, лучше и лучше.

- А кроме критики как-то помогает?

- Ну, советами, конечно. Говорит: «Вы там-то не делаете, давайте проявляйте инициативу». Когда приезжает, мы встречаемся, он всегда советует, подсказывает. Ему в Верховной Раде некоторые вопросы видны лучше. Мы сидели с ним за одной партой в НКИ, поэтому мы знакомы давно. За последние пять лет мы очень много прошли: и Майдан, и формирование областной организации партии «УДАР», которую возглавлял он здесь и все те выборы, которые здесь проходили под его руководством, они все были победные: и президентские, и парламентские, и местные. Опыт колоссальный получил.

- В какой партии вы состоите на данный момент?

- Ни в какой.

- Расскажите историю взаимоотношений с партией Михаила Саакашвили «Рух нових сил». Вы странным образом исчезли из их списков, а были заявлены у них на сайте как лидер местной ячейки.

- Мне предложили, действительно, так и есть. У меня есть опыт работы в избирательном процессе. Мне было сначала интересно, но на сегодняшний день, скажем так, пауза и я занимаюсь управленческой деятельностью.

- Сколько еще планируете находиться на своей должности?

- Пока не наведу порядок полностью не только в социально-гуманитарной сфере, а и в городе Николаеве. Знаете, никогда не бывает кресло вечно, то есть, можно сегодня находиться, а завтра - нет. Главное делать свою работу, оставаться, в первую очередь, человеком при любых обстоятельствах. Хотя здесь не просто, потому что могут необоснованно и грязь вылить, и всякие там вещи рассказать, поэтому иногда приходится сдерживать себя, иногда получается, иногда конечно же нет. Я не держусь за это кресло, я хочу действительно показать работу, чтобы потом говорили и не было стыдно мне, городскому голове, одному и второму, при которых я работал, ни депутатскому корпусу, ни моим друзьям, ни тому же Давиду Макарьяну, который точно так же переживает и болеет за меня. Он понимает, что мы вместе, я на серьезной должности, поэтому надо работу свою делать профессионально, качественно, добросовестно. Я уверен, что тогда все будет хорошо.

- Расскажите подробнее о 36-й школе, об этой истории, которая длится уже не первый год, и тех листовках, которые начали появляться.

- Школа №36 - это приоритет образования не только на этот год, но и на следующий. Этот вопрос серьезный и очень жаль, что он перерастает в политическую плоскость. Ни один родитель не отведет своих детей в школу, пока не будет уверен в безопасности этой школы. Представьте себе, доходит до такого, что некоторые говорят родителям: давайте откроем половину школы. Вы себе представляете, что будет, если так сделать? Там будет работать кран и, не дай Бог, что-то случится. Как вообще можно такие вопросы поднимать? Просто кто-то занимается политикой, а мы делаем свою работу. Пока школа не будет сделана и не будет гарантии безопасности по всем нормам и показателям, ее нельзя открывать. Я так считаю и мэр так считает. Основной корпус в этом году мы планируем сделать и управление образования предусмотрело финансирование в полном объеме. Вопрос в другом, что некоторые депутаты, которые лоббировали этот вопрос...

- Назовите этих депутатов.

- Ну, я бы не хотел называть. Думаю, и так все понимают, кто лоббировал этот вопрос, почему-то не голосовали на сессии, не присутствовали... Когда нас (чиновников - ред.) в чем-то обвиняют, говорят, что мы ничего не делаем и пишут разные вещи, мне это напоминает фильм «Бригада», когда листовки там такие были «братва рвется к власти», вот это тоже самое. Это настолько древние, заезженные, старые методы. Я считал, считаю и буду считать, что горисполком - это хозяйственный орган, тут надо политику отбрасывать, мы делаем общее дело и не для кого-то, чтобы поставить себе галочку и сказать, что это я открывал школу, или это я все сделал, чтобы ее открыли. Мы же ее открываем для жителей города, для детей наших в первую очередь, а кто-то повесит себе медаль. Да, я готов открыть эту школу и отдать кому-то «свою медаль», тому, кто этого сильно хочет, но не в этом вопрос. Политику надо убрать вообще из таких вопросов серьезнейших.

- Давайте поговорим о вашей декларации. Вы храните «под подушкой» 7 тысяч долларов, не доверяете банковской системе?

- Честно говоря, никогда не хранил в банке. Я когда был предпринимателем, еще давно, когда жил в Киеве, там были счета, потом все это закончилось… Ну лежат дома и лежат.

- Помимо этого, в своей декларации в 2016 году вы указали, что купили два земельных участка, вы и ваша жена, но не указали стоимость. Почему?

- Потому что я их не покупал. Я по Земельному кодексу, как и любой гражданин, могу написать заявление и по нему положено 2 гектара земли сельхозназначения и 12 соток, если не ошибаюсь, под постройку дачи. Вот я и написал это заявление еще в 2015 году. Оно полгода или год лежало, а потом мне позвонили и сказали, что мне выделены земельные участки. Ни копейки за них не платил, они просто выделены. Два гектара земли мои и жены, которые находятся в Березанском районе, я вам честно скажу, я даже не знаю, где они и зачем они мне нужны, тоже не понимаю. А вот 12 соток под постройку - это Николаевский район. Я примерно понимаю, где это и говорю: «ну спасибо большое государству», я и копейки не платил за это, это по закону положено каждому гражданину.

- Вы постучали по столу. Вы суеверный?

- Ну есть немного. Я как спортсмен, как футболист, а все, кто занимается профессионально спортом, у всех есть суеверия. Кто-то с одной ноги на поле выйдет, кто шнурки завяжет на поле, кто еще что-то. Это как-то традиционно, по-юношески.

- Помимо этого, у вас в кабинете много икон, вы набожный человек?

- Да, я человек верующий, я хожу в церковь, может, не так часто, как все.

- Московского или Киевского патриархата?

- Не имеет значения, у меня Бог один и какой патриархат - это не важно. Это некий «политический» вопрос. Я ходил с детства с мамой в церковь на улице Фалеевской и никогда не знал, что там Московский патриархат. Я прекрасно знаю и Питирима, и владыку Владимира.

- Как относитесь к идее объединения и единой поместной церкви?

- Отношусь замечательно, но я думаю, что это маловероятно.

- Каких основных жизненных принципов придерживаетесь?

- Один из основных принципов, который должен быть у каждого человека, это в первую очередь, если говорить о работе, быть целеустремленным человеком и понимать, чего ты хочешь, и зачем ты этого хочешь. Я не люблю предательства, и в работе также не люблю, когда люди обманывают. Считаю, что должны быть честные отношения, если говорить о работе, взаимовыгода для достижения общего результата. Очень уважаю командную работу, я знаю, что такое «подстраховка» и взаимозаменяемость, что такое подставить плечо. Это очень важно, это те принципы, я уверен, без которых невозможно ничего сделать. Вот я как человек, игравший 10 лет в футбол, считаю, что основная задача моя как руководителя, чтобы контакт ни с кем не выпадал.

- Расскажите о своей семье, у вас две дочери. Часто видитесь с ними?

- Сейчас уже почаще, а вот в первый год редко. Две дочки, три с половиной и шесть с половиной. В этом году старшая идет в школу, младшая - в детский сад.

- В какую школу отдадите старшую?

- Она сдала тесты в 22-ю школу.

- Ну и в завершении нашего разговора поделитесь основными планами до конца этого года.

- Основные приоритеты на этот год по направлениям: в образовании это, конечно же, школа №36 и начало строительства детского сада в микрорайоне Северный. Там очень большая проблема с поступлениями в детский сад, так как там строят новые дома, въезжают новые молодые семьи. У нас такая проблема есть еще в Варваровке и на Промзоне. Для детского сада на Северном уже выделили три миллиона. Я думаю, что в ближайшее время управление капитального строительства объявит тендер, и мы начнем строительство. Ну вот такие глобальные проекты, я не говорю про открытия, ремонты, их очень много. Что касается здравоохранения, то это травмпункт (в Больнице скорой медицинской помощи - ред.), который мы планируем до конца года сдать. У нас его, вы знаете, никогда не было, вернее был такой, что заходишь и получаешь травму и справку, два в одном. Помимо этого, новый начальник управления Ирина Шамрай получила задание реализовывать электронные карточки для пациентов. Электронные карточки пациентов - это будут знаковые шаги, но это непросто сделать.

Очень знаковым событием в прошлом году было оздоровление детей. В том году мы оздоровили 1729 детей благодаря начальнику управления. Это действительно очень много по сравнению с позапрошлым годом, когда их было 509. Представляете разницу? Хотя сегодня говорят: «Вот вам там просто, у вас там такой бюджет, денег много», а с ними работать тяжелее, потому что правильно и эффективно их использовать и распределять, проконтролировать реализацию проектов не так уж и просто. У нас просто привыкли работать по принципу «ну нет денег, ну и нет». А тут у нас задача до конца года их эффективно использовать. Не просто куда-то «реализовать», а эффективно использовать. Так вот, в этом году оздоровим 2079 детей. Скажу здесь большое спасибо депутатскому корпусу, они понимают значимость этого вопроса и поддерживают. И вот работа на этом примере - это есть работа депутатского корпуса и исполнительной власти. То есть - это в первую очередь работа для жителей нашего города. И я хочу сказать, что депутаты, по сравнению с тем годом, повзрослели что ли. Вот в прошлом году пришли все такие эмоциональные, очень было «весело» ходить на комиссии, сейчас они уже понимают процесс, понимают формирование бюджета, понимают программы, как реализовывать тендера, понимают, как проводятся, сколько времени нужно, что такое экспертиза. И поэтому в этом году вопросы они поддерживают, причем единогласно.

Относительно «спорта», как бы ни поднимали тему, стадион - это тоже приоритет. Тот админкорпус, который мы начали делать, заканчиваем. Поле, которое нуждается в обновлении, потому что его не делали 20 лет, а может и больше (газон не реконструировали более 50 лет - ред). Помимо этого, много денег выделили на спортивные школы. Задача их правильно реализовать.

В культуре приоритетность - это детский городок «Сказка», мы в этом году его закончим. Там очень большие проблемы были по этому объекту. У «Сказки» есть концепция развития и у нас все работы идут cсогласно этой концепции. То, что касается еще культуры, это проведение мероприятий, покупка ёлки, проведение Нового года, также это библиотеки, школы и школы искусств. По департаменту социальной защиты у нас объявлен тендер, мы купим еще автобус для людей с инвалидностью. В том году мы купили такой для нашего центра «Цветик-семицветик» для детей с инвалидностью, а в этом году мы купим просто для жителей и будем перевозить людей с особенными потребностями. Вторая идея состоит в том, что в Корабельном районе мы сделаем филиал нашего «Цветика-семицветика» - это центр реабилитации детей-инвалидов. Там мы нашли здание, сейчас проходит процесс передачи, выделили деньги на проектную документацию. Потому что у нас из 69 детей 23 (ребенка с особыми потребностями - ред.), по-моему, из Корабельного района. Именно поэтому мы там сделаем этот центр, чтобы этих детей не возить, ведь это затраты на проезд, удобство. Мы их оставим там, а тот центр, который есть сейчас, увеличится еще на 20 деток, поэтому я считаю, что это тоже очень важно.

Беседовала: Татьяна Вязникова, фото: Кирилл Ахтымович, специально для «Преступности.НЕТ»