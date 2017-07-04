Депутат от «ОБ» Гусев отказался голосовать за передачу недостроя ЧНУ под университетскую клинику – ректор назвал это «личной местью»

Депутат от "Оппоблока" Александр Гусев Из-за одного голоса «воздержался» депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Александра Гусева депутатская комиссия по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности снова отказала Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы в получении недостроенного здания больницы на улице 3-ей Слободской под размещение там университетской клиники.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала заседания депутатской комиссии.

Данный вопрос университет пытается согласовать с данной депутатской комиссией уже почти год, но каждый раз комиссия не собирает необходимых голосов депутатов. Отметим, что речь идет о здании на улице 3-ей Слободской, в котором пытались спрятать тело Оксаны Макар ее насильники.

Во вторник, 4 июля, на заседание комиссии уже пришел лично ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко, который стал убеждать депутатов в том, что передача данного здания университету – это большой вклад в развитие медицины и плюс всей громаде, а не только университету.

- Для того, чтобы подготовить высококлассных врачей и дать качественное медицинское обслуживание жителям города в первую очередь и жителям области, необходимо, чтобы была университетская клиника. Потому что учить студентов-медиков у доски невозможно. Это помещение стоит недостроенное с 1988 года. Как вы знаете, там погибло уже два человека. Если оно и дальше не будет использоваться, это приведет к тому, что это здание просто погибнет. Этот корпус проектировался и строился как медицинское учреждение, как больница. То есть если ее передадут университету, оно будет находится в государственной собственности, на балансе национального университета. По закону все имущество, которое находится на балансе государственного учебного заведения, не может быть приватизировано, продано, отчуждено и так далее. То есть это здание не будет перепрофилировано под ночной клуб, развлекательный центр или что-то другое. Будет сохранено его первоначальное предназначение, - выступил перед депутатами ректор университета.

Леонид Клименко Олег Солтыс

По его словам, Министерство образования и науки Украины готово оказать финансовую поддержку в обустройстве в данном здании университетской клиники, лично заместитель министра осматривал этот объект и сказал готовить инвестиционный проект. Кроме того, как сказал Клименко, у него уже есть договоренности с международными организациями о поставке медицинского оборудования.

- Дело осталось только за доброй волей депутатов нашей громады, - добавил он.

Депутат от фракции партии «Самопомощь» Алексей Лепишев отметил, что это большой плюс, что государство готово вложиться в данный проект и обещает финансовую поддержку. В свою очередь, депутат от фракции партии «Оппозиционный блок» Олег Солтыс также заявил, что не против поддержать этот вопрос, но не просто так, а хотя бы с каким-то условием. Например, чтобы университет обязался первые 100 студентов обучить бесплатно для николаевских поликлиник, больниц и амбулаторий.

- Дарить бесплатно здание государству как-то нецелесообразно, - заявил он.

До этого, напомнил глава комиссии Александр Репин, депутат от «ОБ» Игорь Копейка предлагал вариант «баш на баш»: город отдает «могилянке» недострой для университетской клиники, а государство отдает городу плавбассейн «Трудовые резервы» и санаторий-профилакторий «Ингул». Однако Леонид Клименко ответил, что его университет не владеет ни бассейном, ни санаторием, и повлиять на это решение не может, разве что – написать письмо, что «могилянка» не имеет никаких видов на эти здания.

Всего в зале присутствовало 5 депутатов из 9 членов комиссии – а это как раз кворум. То есть для этого, чтобы принять решение и «пропустить» данный вопрос на сессию городского совета, необходимы голоса «за» всех пяти депутатов данной комиссии по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности.

В итоге после всех объяснений и разъяснений глава комиссии Александр Репин вынес данный вопрос на голосование комиссии. В результате вопрос «не прошел», «за» проголосовало только четверо депутатов: от «Самопопощи» Александр Репин и Алексей Лепишев, от «Нашего края» Владислав Ентин и от «Оппозиционного блока» Олег Солтыс. А депутат от «ОБ» Александр Гусев, который, единственный не принимал участия в обсуждении этого вопроса, заявил, что он воздержался.

На возмущенные вопросы своих коллег, почему он выбрал такую позицию, Гусев просто ответил, что, по его мнению, готовить медиков можно и без университетской клиники.

- Объясняю. Ну, во-первых, я считаю, что можно готовить сегодня врачей и без университетской клиники. Рядом с ВУЗом находится больница на Володарского, где есть много различных отделений, где они (студенты, - ПН) могут проходить необходимую практику ежедневно. Поэтому пока, я думаю, такой необходимости непосредственно нет, - заявил «оппозиционер» Гусев.

В ответ на это ректор университета заявил, что он понимает причину такого поведения депутата.

- Я понимаю, у нас давний конфликт интересов… В свое время, будучи студентом нашего университета, депутат обозвал меня коммунистом, когда я никогда в коммунистической партии не был. И был у нас судебный процесс. Вот откуда берется воздержание… Это личная месть, - сказал Леонид Клименко.

В итоге глава комиссии Александр Репин предложил перенести данный вопрос на следующее заседание, когда будет больше депутатов, чем пять, и тогда, возможно, вопрос наберет необходимые голоса.