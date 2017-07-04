В Николаеве может появиться сервис такси «UBER»

Популярный по всему миру сервис вызова частных водителей «UBER» планирует открыть свое представительство в Николаеве.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на издание «Аin.ua».

- «UBER» самостоятельно принимает решения по датам запуска, но есть вероятность, что уже летом будут запущены другие города, - говорит Сергей Ромашко, представитель компании Uberukr.

Кроме Николаева, запуск «UBER» состоится в Запорожье и Кривом Роге.

«UBER» – это американская компания, которая создала сервис для поиска, вызова и оплаты такси в более чем 70 странах и 500 городах мира. Приложением «UBER» пользуются миллионы людей каждый день, что позволило за 7 лет работы компании осуществить более 1 миллиарда поездок по всему миру.

С 30 июня прошлого года «UBER» стал доступен и в Украине. Сервис доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове. Кроме того, что это – удобный сервис вызова такси, это также и отличная платформа для трудоустройства водителей.

Напомним, ранее сообщалось, что под мэрией Николаева бастовали «маршрутчики», которые требовали повысить цену за проезд до 5-8 гривен.