В доме николаевского «смотрящего» Наума изъяли видео с камер наблюдения – силовики посмотрят, кто к нему приходил

В Николаеве во время обысков в доме так называемого «смотрящего» Игоря Науменко по прозвищу «Наум» изъяли видео с камер наружного наблюдения.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала спикер Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Елена Бережная.

«Сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Нацполиции в Николаевской области и бойцами спецподразделения «КОРД» провели обыск по месту жительства задержанного, в ходе которого изъяли оргтехнику – записывающие устройства с камер видеонаблюдения, которые были в доме, а также архивы видео. То есть, можно предположить, в ходе следствия появятся информация о том, кто наносил визиты этому «лидеру местной организованной преступной группировки» из представителей николаевского «бомонда», - сообщает Бережная.

Напомним, что утром 3 июля в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также следователи николаевского главка полиции задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен от бизнесмена под предлогом несуществующего долга.