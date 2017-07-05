Эффективно побороть перегрузы на дорогах можно лишь при ответственной позиции стивидоров, – вице-губернатор Бонь

Решить проблему движения по дорогам Николаевщины грузовых автомобилей с превышением допустимого веса можно только при ответственной позиции портовых терминалов и стивидоров.

Об этом первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь Вячеслав Бонь написал на своей странице в Facebook.

«Единственный относительно быстрый и эффективный путь, который мог бы существенно решить проблему перегрузов – это ответственная и конструктивная позиция портовых терминалов и стивидоров. Допуск Уктрансинспекции на веса в порту. Фиксация на портовых весах Укртрансинспекцией нарушений и последующее наложение штрафов. Штрафы такие, что у перевозчиков очень быстро отпадёт охота ездить с перегрузом», – написал Бонь.

При этом он отмечает, что сейчас только государственные терминалы готовы идти на такой компромисс, а «частники, откровенно говоря, плюют в лицо местной общине, не считая, что она заслужила право ездить по нормальным дорогам».

Также Вячеслав Бань заявил о намерении встретится с представителями стивидорных компаний, чтобы обсудить проблему перегрузов. При этом он подчеркнул, что если они не пойдут на уступки, то и власть не будет реагировать на проблемы портовиков.

«Надеюсь на конструктив и взаимопонимание. Ибо это единственный путь к тому, чтобы люди спокойно жили и не ощущали больших проблем от работы портов, а порты в свою очередь, спокойно и беспрепятственно зарабатывали свои деньги», – подчеркнул замглавы ОГА.

Также вице-губернатор Николаевщны рассказал о проблеме, когда грузовые автомобили пытались избежать пункта габаритно-весового контроля и ехали в Николаев через Мешково-Погорелово и даже угрожали местному главе сельсовета за препятствование их объездам ГВК. При содействии службы автодорог перед населенным пунктом был установлен знак, запрещающий грузовому транспорту, и шлагбаум.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины обязало все морские порты установить на своей территории комплексы для осуществления габаритно-весового контроля (ГВК) грузовиков.