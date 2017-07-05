Первый замглавы ГФС Николаевщины Сосинович уволен – на его место назначили налоговика из Херсона

Дмитрий Сосинович Первый заместитель главы Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрий Сосинович уволен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГФС Украины.

По словам собеседника издания, увольнение Сосиновича связано с ситуацией вокруг задержания при получении взятки в размере $2 тысяч начальника отдела управления налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрия Краснобаева. Как известно, по материалам следствия, он вымогал деньги для Дмитрия Сосиновича.

Стоит отметить, что в момент задержания Краснобаева, Сосинович находился в зоне проведения АТО, где провел последние три месяца. Кроме того, по имеющейся информации, Сосинович в ближайшее время будет назначен на должность в структуре ГФС, но в другой области.

В то же время, на место Сосиновича уже назначен Александр Фролов, который до этого занимал аналогичную должность в ГУ ГФС в Херсонской области. Приказ о его назначении имеется в распоряжении редакции.

Стоит отметить, что в феврале текущего года подчиненный Александра Фролова также был задержан при получении взятки в размере 4,7 тысячи долларов.

Справка

Александр Викторович Фролов, подполковник налоговой милиции

Родился в 1979 году в г. Рига (Латвия). В 2001 году окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко

С июня 2001 года по июль 2004 проходил службу в Военной прокуратуре на должностях офицерского состава.

С июля 2004 года по июль 2006 проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского оперативного состава.

С августа 2006 года по октябрь 2007 года работал помощником директора ООО "Трембита" города Киева.

С октября 2007 года по июль 2010 года работал в должности коммерческого директора ООО "Совместное предприятие" Трейлер Инвест "города Киева.

С сентября 2010 года по апрель 2015 проходил службу в органах МВД Украины на должностях офицерского и оперативного состава.

С апреля 2015 по апрель 2016 проходил службу на оперативных и руководящих должностях в налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины и Главного управления ГФС в Черкасской области.

8 апреля 2016 назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Херсонской области.

Согласно декларации о доходах за 2016 год, семья Александра Фролова владеет тремя квартирами в Киеве общей площадью 93 кв.м., 93 кв.м. и 124 кв.м., земельным участком в Крыму площадью 892 кв.м.. На Александра Фролова также зарегистрирован автомобиль «Mitsubishi L200» 2008 года выпуска, а на его супругу Ксению Фролову - «Lexus NX300H» 2016 года выпуска. При этом она владеет 100% акции в ООО «Лидер Логистик», которое предоставляет услуги по транспортной обработке грузов.

У семейства в 2016 году отсутствовали средства на банковских счетах, а источниками дохода была заработная плата главы семьи - 22 тысячи 866 гривен на должности в ГУ ГФС в Черкасской области, и 80 тысяч 679 гривен - в ГУ ГФС в Херсонской области. В то же время, Ксения Фролова за 2016 года заработала 254 тысячи 494 гривен заработной платы. Еще 2 миллиона 942 тысячи 600 гривен Фроловы получили за отчуждение недвижимого имущества.