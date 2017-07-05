«Мы не волшебники, но и на месте не сидим», – «Николаевводоканал» попал в ТОП предприятий, загрязняющих реки стоками

ГКП «Николавевводоканал» оказался на седьмом месте в ТОП-100 предприятий, загрязняющих водные объекты сточными водами.

Соответствующий перечень опубликовал на своей странице в Facebook министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Согласно опубликованному документу, список состоит не только из государственных или муниципальных предприятий, но и частных. Возглавляет список «Меткомбинат «Азовсталь» (Ринат Ахметов). На втором месте расположился «Днепровский меткомбинат» (Сергей Тарута). На третьем – «Запорожсталь» (Ринат Ахметов).

С 4 по 8 место включительно заняты водоканалами городов Днепр, Львов, Николаев и Киев соответственно.

Борис Дуденко В комментарии «Преступности.НЕТ» директор ГКП «Николаевводокал» Борис Дуденко отметил, что проблема с водоотведением в городе возникла не сегодня, и даже не год назад.

– Я, честно говоря, был бы удивлен, если бы «Николаевводоканал» не попал в этот список. Я уже не единожды говорил о том, что системы что водоснабжения, что водоотведения находятся в критическом состоянии и город стоит на пороге техногенной катастрофы. Тем не менее, нами предпринимаются все возможные усилия относительно того, чтобы не допустить этого. Сейчас, как известно, предприятие восстанавливает Галициновские очистные сооружения, которые принимают и очищают стоки со всего Николаева. Этим сооружениям уже порядка 40 лет, и они практически никогда не ремонтировались и не реконструировались. К сожалению, мы не волшебники, чтобы взмахом волшебной палочки за один раз старое превратить в новое. Но и на месте мы не сидим. Уверен, что уже в следующем году в этом анти-ТОПе мы будем гораздо ниже, – отметил Дуденко.

Напомним, в ГКП «Николаевводоканал» до конца августа планируют завершить ремонт здания решеток Галициновских очистных сооружений.