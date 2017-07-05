«Это было не «торжественное открытие», а рабочее совещание», – зам Савченко о визите на трассу Н-11

Чиновники и журналисты в конце июня текущего года ездили на трассу Н-11 «Днепропетровск – Николаев» для участия в выездном рабочем совещании, а не «торжественном открытии».

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

«Сегодня некоторые активисты, которые не до конца владеют ситуацией, начинают рассказывать о том, что кто-то для кого-то устраивает какие-то показухи, снимая видео с дороги Н-11. Так вот, хочу посоветовать: сначала разберитесь в происходящем. Если вы чего-то не знаете или недопонимаете, то задайте вопросы и обязательно получите ответы, после которых вы не будете заниматься баловством, которое основано исключительно на вашем воображении», – написал Гайдаржи.

По его словам, «глава Николаевской областной государственной администрации А.Савченко не приезжал на, как некоторые рассказывают, «торжественное открытие» чего-то там, а принимал участие в выездном рабочем совещании, относительно ремонта дорог».

«Это совещание могло быть проведено в одном из кабинетов ОГА, как и сотни подобных, но практика показывает, что выезд на место делает подобные совещания намного эффективнее», – добавил заместитель главы ОГА.

Кроме того, по словам Гайдаржи, руководитель Службы автодорог в Николаевской области Сергей Ткаченко на данный момент находится в Киеве, где решает ряд рабочих вопросов, в том числе, и вопрос удорожания ремонта трассы Н-11.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в тендере на трех участков Н-11 между Новым Бугом и Казанкой победило ООО «Ростдорстрой», предложившее цену в 162 миллиона 281 тысячу гривен. Представитель фирмы Евгений Коновалов заявил, что необходимо менять сам проект, что приведет к удорожанию работ еще на 20-25 миллионов.