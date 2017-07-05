В богатой на духовные скрепы соседней России все так:

зеленые человечки – вежливые

пропагандистские сми – тактичные

вербовочные центры – культурные

Писал раньше о своем соседе Сергее Коваленко, который для канала Россия снимал сюжеты о наших летчиках «карателях, убивающих детей Донбасса» и свингере-мэре.

Так вот он после разоблачения сбежал в Нижний Новгород именно по программе «соотечественники».

После недавней находки в столь любимом местной ватой русском культурном центре становится понятно, какие функции он выполняет, причем еще с 2010-2011 годов.

Пакеты с грифом секретности «Для служебного пользования» прямо свидетельствуют о работе спецслужб России. Здесь еще с тех времен такие завербованные соотечественники, как Коваленко получали инструкции и задания, а Бондаренко, Влащенко, Танасевич и прочие продолжают это делать и сейчас.

Не понимают они, что награды от Путина, как у Николая Кравченко, им не видать, в лучшем случае успеют унести ноги в скрепную и духовную. При этом не исключен риск испытать острые ощущения от общения с вежливыми человечками.