«Это грязь и склоки», - депутаты облсовета не хотят участвовать в конфликте между общественниками и дирекцией ДЮСШ «Спартак»

Депутаты Николаевского городского совета назвали конфликт между общественниками и руководством детско-юношеской спортивной школы «Спартак» сведением личных счётов и отказались в нём участвовать.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета, которая состоялась в среду, 5 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, представитель ОО «Федерация тенниса на колясках» Игорь Финкельштейн потребовал создать комиссию для проверки деятельности директора спортивной школы и обвинил заместителя главы облгосадминистрации Виталия Киндратива в препятствовании созданию этой комиссии.

- Мне известно, что господин Киндратив дал команду ни при каких условиях не создавать комиссию по проверке НОК ДЮСШ с участием представителей общественности. А если она будет создана, не допустить меня в ее состав, - заявил он.

В свою очередь заместитель главы облсовета Андрей Кротов рассказал, что если изначально конфликт возник из-за того, что общественники обвиняли руководство в препятствовании развитию тенниса, то теперь они просто сводят личные счёты.

- Сейчас этот вопрос не стоит, сейчас этот вопрос лишь о сведении личных счётов. Мы не говорим сейчас о развитии тенниса вообще. Я вполне готов помогать, но мы должны работать конструктивно, а не сводить счеты друг с другом, - сказал Кротов.

Поддержал его и бывший директор Николаевского художественного русского драматического театра Николай Кравченко, который отказался принимать участие в этом конфликте.

- То, что вы сейчас прочитали – это грязь и склоки. Я принимать участие в этом не буду. Депутаты областного совета не будут брать участие в сведении ваших личных счётов с уважаемыми людьми в области спорта, - заявил он.

Также на встрече присутствовали ветераны тенниса и родители детей, которые ходили заниматься на этих кортах, но теперь не имеют к ним доступа. Они утверждают, что платили лишь за занятия с тренерами, которые не имеют отношения к базе «Спартак», а не за сами корты, и просили дать им возможность вновь заниматься там.

Виталий Киндратив поручил начальнику отдела по вопросам физической культуры и спорта ОГА Александру Садовскому посчитать стоимость занятий для тех, кто не записан в спортшколу и разрешить им заниматься в свободное от тренировок учащихся время.

Виталий Киндратив

Также выступил мужчина, который представился ветераном тенниса. Он пристыдил участников конфликта.

- Здесь кто-то хочет кого-то куда-то поставить. Я поставлю всех на место: давайте ради детей поднимать вопросы спорта и решать их. У меня дома два колясочника, а прикрываться колясочниками – это кощунство, - заявил он.

В итоге депутаты решили создать рабочую группу, которая проведёт проверку состояния дел в спорт школе. Депутаты Сергей Черный, Владислав Невеселый и Андрей Кротов должны будут отчитаться о результатах проверки перед комиссией областного совета до 1 августа.

Напомним, ранее возмущенные родители и ряд общественных активистов обратились в Николаевскую облагосадминистрацию с требованием создать комиссию для проверки деятельности директора детско-юношеской спортивной школы «Спартак» Владимира Титаренко.