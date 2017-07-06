Лишь 3% украинских интернов сдали экзамен, оценивающий их подготовку по американским стандартам

В этом году украинские интерны впервые сдавали экзамен по международному тесту USMLE (United States Medical Licensing Exam), который оценивает общую врачебную подготовку.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«С украинской частью (экзаменов) подавляющее большинство справилось. А вот результаты международного теста подтвердили настоящие проблемы нашего медицинского образования. Проходной балл 70,5 набрали лишь 3% интернов из тех, кто сдавали экзамен», - пояснила Супрун.

По ее словам, тест USMLE должен сдать каждый врач в Соединенных Штатах, чтобы получить право заниматься врачебной деятельностью.

«Это значит, что сегодня между уровнем подготовки украинских выпускников медвузов и выпускников зарубежных университетов образовалась огромная пропасть. Ожидаемая проблема в области, которая не развивалась 25 лет. Если мы хотим, чтобы украинец лечился не хуже, чем американец или европеец, мы наконец должны принять вызов и решить ситуацию», - добавила Супрун.

Напомним, ранее Супрун утверждала, что после реформы украинские врачи будут получать 10-25 тысяч гривен зарплаты.