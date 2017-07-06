Уволенный первый замглавы ГФС Николаевщины Сосинович переведен на аналогичную должность в Херсон

Дмитрий Сосинович Теперь уже экс-первый заместитель главы Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрий Сосинович переведен на аналогичную должность в ГУ ГФС в Херсонской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Государственной фискальной службе.

По словам собеседника издания, произошла ротация между двумя управлениями. Первый заместитель главы ГУ ГФС в Херсонской области Александр Фролов занял место Дмитрия Сосиновича, а последний занял место Фролова в Главном управлении ГФС в Херсонской области.

Напомним, по словам собеседника издания, увольнение Сосиновича связано с ситуацией вокруг задержания при получении взятки в размере $2 тысяч начальника отдела управления налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрия Краснобаева. Как известно, по материалам следствия, он вымогал деньги для Дмитрия Сосиновича.