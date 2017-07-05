В Николаеве депутатская комиссия решила посодействовать изъятию музейных экспонатов у завода «61 коммунара»

Постоянная депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики решила поддержать Союз ветеранов и посодействовать передаче музейных экспонатов из музея Судостроительного завода имени 61 коммунара на баланс городских музеев.



Такое решение члены комиссии приняли во вторник, 4 июля.



Союз ветеранов обратился к членам комиссии с просьбой посодействовать передаче музейных экспонатов в количестве 3 тысячи 766 штук на баланс городских музеев по причине того, что музей находится на территории завода, который является режимным объектом, а потому у горожан нет возможности его посещать. Помимо этого, Союз ветеранов боится, что эти экспонаты будут утеряна исходя из того, что дальнейшая судьба предприятия является весьма сомнительной.



Член комиссии, депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева в ответ на это выступила с инициативой обратиться от имени депутатской комиссии к начальнику Управления культуры и охраны культурного наследия Юрию Любарову и дать ему поручение разработать механизм изъятия музейных экспонатов у завода.

- Давайте обратимся к Любарову, чтобы он предоставил комиссии возможные варианты передачи музейных экспонатов, их опись и возможные варианты выхода из этой ситуации. Завод же находится не в городской собственности. Завод - государственное предприятие, которое подчиняется «Укроборонпрому», потому нужно разработать механизм, - сказала Киселева.

Члены комиссии единогласно поддержали инициативу депутата и направили запрос начальнику Управления культуры и охраны культурного наследия. Помимо этого, депутаты приняли решение обратиться к самому директору завода, который, по их мнению, так же может посодействовать в решении это вопроса.

Напомним, как ранее сообщалось, Россия вывезла 450 раритетных экспонатов об истории Боспорского царства из оккупированного Крыма, где в том числе представлены археологические предметы из фондов Керченского историко-культурного заповедника - о дальнейшей судьбе находок пока неизвестно.