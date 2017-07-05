В Китае задержали создателей «автобуса над землей»: проект оказался фейковым

Правоохранители Китая задержали создателей автобуса-тоннеля Transit Elevated Bus (ТEB), тестирование прототипа которого состоялось в августе 2016 года.

Об этом со ссылкой на местные СМИ передает РБК.

Как сообщается, речь идет об основателе компании Huaying Kailai Бай Чжимине и еще 31 человеке, которых подозревают в мошенничестве и организации незаконного сбора средств.

Автобус-тоннель был сконструирован таким образом, чтобы другие автомобили могли проехать под ним, что могло снизить количество пробок. Сам же ТEB двигался по рельсам и вмещал 1200 пассажиров.

При этом оригинальное инженерное решение вызвало в мире большой интерес, в том числе инвесторов из разных стран.

В итоге проекту удалось привлечь 1,3 миллиард долларов. Сбор средств на производство «автобуса будущего» был организован по принципу частно-государственного партнерства - наряду с инвесторами, его строительство должно было профинансировать местное правительство.

Впрочем, уже в декабре 2016 года издание Shanghaiist сообщило, что единственный экземпляр ТEB отбуксировали на склад, 300-метровый участок рельсов, на котором проходила демонстрация, разобрали, а руководство компании перестало отвечать на звонки и письма.

Согласно имеющимся данным, всего против Бай Чжимина в суд подали 72 инвестора.