Глава Нацполиции Украины заявил, что в ведомстве планируют создать воздушные и водные подразделения

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в ведомстве планируют создать воздушные и водные подразделения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Из технического блока мы поставили себе целью возрождение современных вертолетных групп. Быстрых групп полиции, которые используют лодки. Потому что у нас большая прибрежная, морская и речная зоны», - отметил глава Нацполиции.

По его словам, сейчас полиция более тесно сотрудничает с коллегами из Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и других силовых структур.

Князев отметил, что сейчас продолжается набор и обучение специального подразделения тактической полиции. Сотрудники этого подразделения будут обеспечивать общественную безопасность во время массовых мероприятий.