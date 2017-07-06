Николаевские зернотрейдеры согласились допускать на свои весовые комплексы инспекторов УТБ, – ОГА

Компании, которые занимаются в Николаеве перевалкой зерна, согласились допускать на свои весовые комплексы инспекторов управления Государственной службы безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) в Николаевской области, чтобы те могли штрафовать водителей грузовиков с перегрузом.

Соответствующее решение было достигнуто в ходе рабочего совещания, состоявшегося в среду, 5 июля, в Николаевской ОГА с участием первого заместителя председателя ОГА и руководителей портов и стивидорных компаний Николаева, передает пресс-служба облгосадминистрации.

В начале совещания Вячеслав Бонь сообщил присутствующим руководителям стивидорных компаний о поручении Министерства инфраструктуры, в котором идет речь о необходимости обеспечить присутствие инспекторов управления Государственной службы безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) в Николаевской области на весовых комплексах зерновых терминалов.

- У нас есть проблема перегруза автомобилей, которая влечет за собой разрушение дорог и, соответственно, влечет за собой убытки в сотни миллионов гривен. Я понимаю, что эта проблема должна глобально решаться на уровне государства, но здесь сразу возникает много факторов, на которые могут повлиять только народные депутаты, Верховная Рада, Кабмин... То есть, для решения вопроса нужно задействовать очень много людей и структур. На сегодняшний день, есть простое решение: сотрудники Укртрансинспекции заходят на весовые комплексы зернотрейдеров и выписывают штрафы. У вас вся эта инфраструктура создана, и все эти автомобили, в конечном счете, едут к вам, – отметил первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

По его словам, если стивидоры пойдут на встречу и допустят на свои весовые комплексы инспекторов Укртрансбезопасности и будут способствовать в их работе, то уже через неделю водители перестанут перевозить избыточные грузы и никого не нужно будет ловить по «объездным» путям.

«В прочем, такая позиция вызвала сопротивление некоторых частных зернотрейдеров, которые, ссылаясь на корпоративные правила, заявили, что не имеют такой возможности. Но все же, в результате совещания было согласовано, что УТБ и стивидоры испытают компромиссный порядок действий с допуском инспекторов на весы и попыткой штрафовать нарушителей на месте. Уже в ближайшие дни все смогут увидеть, насколько реальным будет содействие в решении проблемы со стороны представителей стивидорных компаний», – говорится в сообщении Николаевской ОГА.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины обязало все морские порты установить на своей территории комплексы для осуществления габаритно-весового контроля (ГВК) грузовиков.