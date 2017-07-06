«Посмотрите в эти лица»: перед встречей G20 в Гамбурге появились борды с украинскими военными

В Гамбурге накануне саммита Большой двадцатки появились борды с портретами украинских военных, волонтеров, медиков и других патриотов, которые противостоят российской агрессии против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает Украинская кризисный медиа-центр.

Все люди объединены проектом «Внимательно посмотрите в эти лица» (Look closely at their faces), который был основан УКМЦ, Посольством Украины в США и фотографом Романом Николаевым в сентябре 2016 года. Подробнее о каждом участнике можно прочитать на сайте проекта.

- Этот проект имеет очень важную цель — напомнить лидерам свободного мира, что Украина в 1994 году получила гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму, когда отдала третий по величине в мире ядерный арсенал. А теперь мужественно противостоит российской агрессии и защищает границы цивилизации, — рассказал Геннадий Курочка, соучредитель Украинского кризисного медиа-центра.

В пятницу, 7 июля, в Гамбурге начнет работу саммит Большой двадцатки, поэтому акция приурочена к этому событию.

- Свободный мир должен быть решительным и более активно противодействовать попыткам реставрировать Империю зла. Саммит G20 — это удачная возможность для мировых лидеров заставить Россию остановиться и начать действовать в правовом поле, — отметила соучредитель Украинской кризисного медиа-центра Наталья Попович.

Напомним, в Днепре открыли уникальную Аллею памяти погибших в АТО и на Майдане.