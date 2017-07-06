В Николаевской ОГА от проектировщика потребовали доработать проект по очищению устья Березанского лимана

В Николаевской ОГА выявили в рабочем проекте «Очистка, углубление и берегоукрепление устья Березанского лимана» ряд недостатков, которые требуют доработки.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Для получения согласования по рабочему проекту, который разработанный по инициативе Березанского районного совета, обратилось ООО «ЭКО-1». Проект предусматривает проведение работ по расчистке и углублению Березанского лимана, обустройство дамб и карт намыва на береговой части, берегоукрепительные работы и подсыпку берегов в местах, подверженных абразионные разрушением, благоустройство и озеленение территории.

Необходимость устранения недостатков, которые выявили специалисты ОГА, обсудили в ходе рабочего совещания с инициаторами работ и представителями организации проектировщика под председательством заместителя председателя ОГА Валентина Гайдаржи.

Гайдаржи отметил перспективность инициативы Березанского райсовета для экономического развития района. В то же время заместитель председателя ОГА отметил, что работы такой сложности требуют дополнительных гидрологических исследований, ведь проведение таких работ затрагивает подходной канал к портам Николаева и Херсона, а также к зонам отдыха на берегах лимана.

«Реализация этого проекта - шаг важный и ответственный. С одной стороны это упростит доставку грузов на элеваторы, расположенные на берегу Березанского лимана, разгрузит автодороги, позволит создать новые рабочие места, с другой - может привести к серьезным экологическим последствиям. Поэтому имеем взвешенно подойти к рассмотрению вопроса», – отметил Валентин Гайдаржи.

В итоге участники совещания пришли к тому, что проектировщик должен определить места складирования и технологическую схему дальнейшего использования ила и песка от дноуглубления, разработать проект обустройства временной объездной дороги из бетонных плит и тому подобное. После доработки проект будет повторно рассмотрено. В случае отсутствия недостатков проект будет направлен для дальнейшего рассмотрения в Министерство экологии и природных ресурсов Украины, которое, согласно действующему законодательству, дает разрешение на проведение работ на землях водного фонда.