Суд лишил прав нардепа от БПП Ризаненко за вождение в нетрезвом состоянии

Народного депутата Павла Ризаненко (БПП) в четверг, 6 июля, лишили прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Закон одинаков для всех. Сегодня решением Деснянского суда согласно Закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 200 грн за административное нарушение, а именно – управление автомобилем с показателем 0.27 промилле (при норме 0.2, погрешность составляет 0.05 промилле)», - подчеркнул он.

При этом Ризаненко рад, что полицейские и суды не разделяют нарушителей на «обычных» граждан и «привилегированных лиц».

«Это для тех, кто считает, что в стране ничего не изменилось. Неотвратимость наказания в действии», - добавил нардеп и попросил свою жену подарить ему на день рождения велосипед.

Отметим, что 28 мая Ризаненко киевские патрульные выписали протокол по факту вождения автомобилем Porsche-Cayenne в нетрезвом состоянии.

Напомним, суд оправдал сына нардепа Молотка после резонансного ДТП, объяснив аварию «сильным душевным волнением».