«Элита» общества. Дети «2-го сорта». Шевченко, Деркач и морской лицей.

Сегодня вместе с родителями детей учившихся в 36 школе мы были на месте проведения ремонтных работ. Хочу вам сказать, что никаких таких работ вообще не видно, по пути встретили всего двух рабочих. В здании полная тишина. Это та самая школа, о которой в марте 2016 года начальница гороно Анна Деркач сообщала, что согласно календарному плану, ремонтные работы быть завершены к концу 2016 года. А уже в июне прошлого года в мэрии пообещали, что школа будет запущена в сентябре 2017 года.

Что заставляет дважды откладывать сроки окончания ремонта школы? Почему сегодня на месте проведения работ никого нет, всё напоминает на умышленное затягивание времени ремонта?

Пообщавшись с родителями детей, которые 1-го сентября должны прийти учится в свою школу после ремонта, а не искать другую школу намного дальше от дома, выяснил следующее. Ремонт действительно умышленно затягивают, чтобы дети с улиц Слободских «забыли дорогу» в школу, после передать отремонтированное здание 36-й школы морскому лицею. Так сообщили родители, собираясь писать ходатайство в лицей о том, чтоб те не забирали здание.

Одна женщина заявила, что ей Деркач сама сказала: «не беспокойтесь, ваша дочь пойдёт у же в лицей».

Мотивация Шевченко и Деркач (или афёра) с передачей здания школы лицею связана с платёжеспособностью родителей, ведь «лицей» может собрать больше денег? Набираю в поисковике «Николаевский морской лицей», выдаёт страницу Википедии со следующим текстом: «Николаевский морской лицей имени профессора Александрова — учебное заведение нового типа, которое предоставляет много возможностей, углублённое обучение, развивает навыки молодёжи и выпускает элиту общества.».

Как вам? «Элиту» общества (по их мнению) лицей выпускает. Теперь есть здание с новым ремонтом. Почему бы не забрать? Где «элита» там и деньги, куда там детям с рабочих улиц Слободских и микрорайона Ялты, не для них ремонт делают, именно так полагает Деркач с Шевченко.

Но родители сдаваться не собираются, создали родительский комитет, в планах писать, пикетировать, перекрывать дороги, выехать под двери Кабмина и так далее. До тех пор, пока наш Президент и соответствующие контролирующие органы не обратят внимание на наш николаевский (как было сказано) «круговорот жуликов-деркачей-шевченок» и их сомнительные (похожие на афёры) схемы. Да, кстати, родители решили не ограничиваться проделками Шевченко и Деркач по 36 школе, затягиванию ремонта и передаче лицею, все были единодушны в желании показать обществу все схемы, начиная с оздоровления детей, объекты, ремонты, и прочие интересные факты.