Разрушенную «Искру» хотят пустить «с молотка», а Николаевскую филармонию оставить в ДК «Строителей»

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Так, 5 июля состоялось заседание постоянной комиссии облсовета по вопросам культуры. По инициативе Москаленко рассматривалась возможность снятия с баланса Николаевской филармонии целостного имущественного комплекса бывшего кинотеатра «Искра». Также глава облсовета вместе со своим заместителем Андреем Кротовым съездила в разрушенную «Искру».

«История с поиском помещения для артистов областной филармонии тянется не один десяток лет. Определенные шаги пытались применять в разное время. В 2012 году совместным решением тогдашних представителей областной и городской власти вышли на вариант передачи на баланс филармонии здания бывшего кинотеатра «Искра». Как пояснил директор областной филармонии, в свое время сооружение принимали в разрушенном состоянии. В цифрах 2014 года стоимость проектно-сметной документации достигала 420 тысяч гривен, необходимая сумма для полной реконструкции – почти 32 миллиона гривен».

«Вышеуказанную сумму так и не выделили. Между тем руководство филармонии вынуждено тратить собственные деньги на охрану объекта, что стоит почти 80 тысяч гривен, еще около 40 тысяч гривен, вырученных от концертной деятельности, идет на оплату налогов», - идет речь в сообщении.

По мнению Москаленко, здание «Искры», которое более пяти лет не используется по назначению, может быть выставлено ​​на продажу, на аукцион.

- Если сегодня делать ремонт – реконструкцию бывшего кинотеатра «Искра» с последующим там размещением филармонии, это обойдется уже не в 32 миллиона гривен, а вдвое дороже. Руководствуясь опытом наших соседей из других регионов Украины, я предложила определить этот объект как подлежащий приватизации с последующей его реализацией на аукционе. Такой груз областной бюджет не сможет сегодня тянуть. Поэтому необходимо определяться с дальнейшей судьбой филармонии. Не могут талантливые люди все время скитаться, - сказала Москаленко.

По мнению главы облсовета, здание ДК Строителей подходит для постоянного размещения там коллектива филармонии.

- Здание, в котором сегодня располагается наша филармония, подходит и по акустике и по всем другим требованиям. Поэтому сегодня вопрос стоит о его выкупе или аренде с правом выкупа, - говорит Москаленко.

В итоге члены комиссии приняли «соответствующий проект рекомендаций».

Напомним, что ранее артисты филармонии располагались в Доме культуры Николаевского колледжа транспортной инфраструктуры (техникума железнодорожного транспорта). Также напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета и чиновники хотели отвести под областную филармонию Дом офицеров флота или же снести кинотеатр «Искра» и выстроить на его месте новое здание для музыкантов. При этом сами музыканты из филармонии недовольны ДОФом, а его реконструкция оценивалась в 73 миллиона гривен.