«Это безопасность граждан возле своего дома»: нардеп Ильюк выступил за создание муниципальной варты

Партия «Відродження» призывает Верховную Раду Украины принять специальный закон о муниципальной варте и позволить местным органам власти создавать подразделения, которые будут заниматься борьбой с мелкими правонарушениями и вопросами общественной безопасности.

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк, сообщает его пресс-служба.

По словам нардепа, создание таких подразделений как муниципальная варта поможет снизить нагрузку на Национальную полицию и позволит правоохранителям сфокусировать внимание на расследовании уголовных преступлений. В то время как сотрудники муниципальной варты могут помочь предотвращать совершение тяжких преступлений и выполнять функцию «превентивной полиции».

Как подчеркнул Артем Ильюк, подразделения муниципальной полиции действуют практически во всех городах Европы, а также некоторых городах Украины. Однако у нас до сих пор нет закона, который бы регулировал полномочия и функции муниципальной полиции.

‒ Муниципальная полиция есть практически во всех городах ЕС, и в основном в столицах Европы. Все полицейские, которых можно увидеть в парках, скверах, на улицах города, следят за охраной общественного порядка, и являются муниципальной полицией. Они не вооружены огнестрельным оружием, практически не применяют силу, а если и применяют, то только до приезда уголовной полиции, их задача – это безопасность граждан возле своего дома, на улицах, борьба с административными нарушениями и т. д. То есть существует разделение полномочий и задач криминальной полиции и полиции муниципальной, и такая система достаточно успешно работает, – отметил парламентарий.

И подчеркнул, что для того, чтобы работа муниципальной варты на местах была эффективной, нужно внести изменения в законодательство, цель которых – четко разграничить полномочия Национальной полиции и муниципальной.

‒ Для того, чтобы муниципальная полиция не превратилась в охранное подразделение по выполнению «мэрских прихотей», а работала прежде всего в интересах местных общин, нужно принять специальный закон о муниципальной варте. И четко определить, что может делать муниципальная варта, каковы ее полномочия и функции, какие гарантии ее независимости, как она будет взаимодействовать с Национальной полицией, – добавил Артем Ильюк.

Нардеп также отметил, что в ближайшее время народные депутаты «Відродження» обратятся к коллегам в парламенте с предложением вернуться к рассмотрению существующего законопроекта о муниципальной варте, который уже прошел первое чтение. Или инициируют разработку нового специального закона, который бы четко смог разграничить полномочия Нацполиции и муниципальной варты, а также установить понятные функции таких подразделений.