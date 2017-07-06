На фестивале в Николаеве покажут первого украинского 4-метрового трансформера

Часть скульптуры в состоянии разработки. Фото: Facebook Александра Милова В эту субботу, 8 июля, на Фестивале традиций «FEST MRII» под Николаевом будет впервые представлена зрителю новая скульптура известного одесского художника Александра Милова «Укробот».

Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Как уже сообщалось, под Николаевом, на Ясной поляне за поселком Большая Корениха 8 июля состоится первый в Николаеве Фестиваль традиций «FEST MRII» с участием известной украинской рок-группы «СКАЙ».

Все посетители фестиваля помимо всех прочих развлечений смогут стать первыми зрителями новой скульптуры Александра Милова. Это 4-метровый украинский трансформер весом в 1 тонну, собранный из двух автомобилей «Запорожец».

«Скульптура сейчас еще в состоянии вырождения, к вам она попадет в таком, допремьерном виде, - говорит автор трансформера Александр Милов. - Есть легенда о том, что все великие мира сего родом из Одессы. По крайней мере у них есть одесские корни – там бабушки, дедушки. Мы решили надавить на эту тему и пошутить в каком виде – мы сделали дедушку Бамблби, это дедушка главного трансформера из сериала про трансформеров. Легенда такова, что они оказались здесь еще до зарождения планеты и были первыми протоукраинцами. В общем, это одесский дедушка Бамблби, будет еще бабушка. Это пилотная версия».

Вход на фестиваль, который стартует в 15:00, абсолютно бесплатный. Добраться до места проведения можно на автомобиле – по пути из микрорайона Варваровка будут установлены указатели, а также на маршрутных такси №3 и №23 – специально в этот день их маршруты будут продлены от Варваровки до места проведения «FEST MRII».

Подробнее об участниках фестиваля, расписании выступления и других деталях можно узнать на сайте festmrii.com.ua.