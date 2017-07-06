«Чудо в перьях», ворье и плата за проезд

На встрече мэра А.Ф. Сенкевич с варваровчанами бурно обсуждалось состояние любимого места отдыха детей и взрослых – Сквера Солдата ( «Поруч»…» https://news.pn/ru/blogs/182590).

В наши дни сквер выглядит кинутым, но надежды на лучшее у варваровцев не умирают. Правда, ушел в небытие пейзаж «сталкера», и кривые темные стволы акаций украсились зелеными шапками мелкой листвы. Все-таки не парковые деревья наши традиционные акации. Вместо того, чтоб наблюдать такой безобразный вид, стоило бы часть выкорчевать.

Вот такое «чудо в перьях» на фоне других, приукрасившихся зеленью стволов, живет посреди сквера. Нелепое зрелище! И что напрягает, вокруг подсажены молодые акации, которых ждет точна такая же судьба обгоревших спичек.

Почему не липы, почему не крымские сосны, почему не березы или сакуры???

Долгострой детской площадки среди стволов пахнет безнадегой.

Северный сектор варваровского парка выглядит вполне прилично без уродливых акаций.

Поручь жизнь продолжается…

К обелиску выложили дорожки из плитки. Смотрится хорошо! Но вот незадача, работы тянутся, и ушлый воровитый варваровский частник помаленьку тащит и плитку, и ограждения. При мне пожилой мужчина резал забор, правда, успел убежать, завидев фотоаппарат, по дороге, теряя добычу.

Есть опасность, Александр Федорович, что все унесут по дворам. При таких обстоятельствах о честности говорить не приходится, тут к месту противотанковые ежи и колючая проволока.

Спешите! А то все украдут….

И в завершение обзора «поручь» про плату за проезд. Варваровцы в целом к повышению не готовы, и не согласны. Подавляющее большинство жителей живет не в Царском селе, но особых требований к самоуправление не выставляет. Крыши ремонтирует за свой счет, и придомовые территории метет тщательно и самостоятельно.

Александр Федорович, уважаемый наш мэр, и уважаемый депутат Александр Викторович Бернацкий, а не пора ли пустить из Варваровки автобус с социальными ценами за проезд, например, 3 грн.. Только ходить такой автобус обязан по расписанию, с приемлемым интервалом.

Кто сможет, тот пусть заплатит за билет в маршрутном такси 8 грн..

Не будем забывать, что европейские ценности это высокие социальные стандарты…