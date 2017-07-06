Мэр Николаева с депутатами инициировали процесс принятия Витовской райбольницы в собственность города

Депутаты постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского городского совета поддержали инициативу по передаче Витовской (Жовтневой) центральной районной больницы в коммунальную собственность города.

Такое решение приняли члены комиссии в четверг, 6 июля.



На заседание комиссии пришел мэр города Николаева Александр Сенкевич и обратился к депутатам с просьбой посодействовать решению вопроса о передаче больницы в коммунальную собственность города. По словам городского головы, на сегодняшний день весьма остро стоит вопрос о финансировании медучреждения и фактически о дальнейшей его судьбе, что вынуждает принять позитивное решение, так как жители Витовского района и всего города могут остаться без медицинского обслуживания.

- Моя позиция по этому поводу, больница находится на территории города Николаева, больница обслуживает 65% жителей Корабельного района. Моя позиция такова, что город имеет право и имеет возможность на сегодняшний день эту больницу брать в коммунальную собственность. На сегодняшний день в связи с тем, что в Витовском районе было сформировано 3 объединённые территориальные общины, финансирование Витовского района уменьшилось в разы, а финансируется больница за счет бюджета Витовского района, на сегодняшний день есть информация, что у больницы появилась задолженность, денег нет. Так, ко мне обратилась глава областного совета Москаленко Виктория Викторовна с просьбой решить вопрос о передаче, о принятии больницы в коммунальную собственность города. Я считаю, что принимать что-либо в коммунальную собственность с пылу-жару нельзя, так как нужно выделять деньги для содержания, для зарплат и так далее, - выступил Сенкевич.

Главврач больницы Юрий Богатов сообщил, что сегодня остро стоит вопрос с финансированием больницы. По его словам, районная администрация не может выделить достаточное количество денег, вследствие чего у медучреждения уже появилась миллионная задолженность по коммунальным услугам.

- Как вы знаете впервые с 2017 года коммунальные услуги переведены на местный бюджет, и потому коммунальные расходы выходят в ранее 6,5 миллионов гривен, мы же получили только половину около 3,5, и потому половины у нас не хватает к концу года. И так все расписано, мы уже имеем задолженность в 1 миллион за коммунальные услуги. Мы обращаемся к общинам за помощью, но они говорят, что мы и так уже передали вам субвенцию. Нам не хватает денег и городу нужно нам помочь закрыть этот вопрос и ускорить принятие в коммунальную собственность, - сообщил он.

После этого возникла активная дискуссия между депутатами и представителями самой больницы. Так, присутствовавший на заседании комиссии депутат городского совета Сергей Карцев пытался выяснить, кто профинансирует задолженность больницы и во сколько это обойдется городу. На что главврач больницы сообщил, что финансовый вопрос заключается в 6,5 миллионах гривен.

- Всего до конца года, чтобы мы могли закрыть финансовый вопрос, нам нужно 6,5 миллионов гривен. Мы закроем этот вопрос и кроме как у города искать помощи, нам негде. Мы сегодня должны сделать все для того, чтобы никто не пострадал, медперсонал не оказался на улице, а если кто-то и окажется, то есть другое отделение, есть другая больница, мы должны всем предоставить места рабочие, - сказал Юрий Богатов.

После продолжительного обсуждения депутаты единогласно приняли решение начать процесс передачи больницы в коммунальную собственность города, передав этот вопрос коллегам из комиссий по вопросам ЖКХ и финансов для дальнейшего рассмотрения и вынесения на сессию городского совета.

Напомним, как ранее уже сообщалось в приемном отделении Витовской (Жовтневой) центральной районной больницы создали «Окошко жизни» для приема новорожденных детей, родители которых не планируют оставить младенцев в семье.