Под Николаевом бойцы спецподразделения КОРД «прокачали» свои навыки по стрельбе

В четверг, 6 июля, спецназ полиции КОРД провел учебно-практические стрельбы на стрельбище Тренингового центра Главного управления Нацполиции в Николаевской области в Матвеевке.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В четверг бойцы спецназа отрабатывали работу с автоматом и пистолетом, задержки при стрельбе, формировали «двойки», входящие в общую тренировку боевой подготовки.

В полиции рассказали, что КОРД – это элитное подразделение, созданное для борьбы с терроризмом, обезвреживания преступных группировок, способное работать в любых условиях города. Все до единого бойцы николаевского КОРДа - участники боевых действий в зоне проведения АТО на Востоке Украины.

«Борьба за терроризмом, задержание особо опасных преступников, ликвидация бандформирований – основные задачи спецподразделения. Все сотрудники КОРДа прошли боевые действия в зоне АТО. Отбор в ряды спецназа придирчивый, и даже более физической подготовки важнее моральная и психологическая подготовка бойца – ведь для выполнения задачи можно, например, просидеть два-три дня в лесу и прочее», – рассказал спецназовец с позывным «Кросс».

Напомним, в Николаеве бойцы КОРДа штурмовали жилище, в котором спрятался подозреваемый в вооруженном нападении на «валютчика».