Опубликованы фото маленьких детенышей рыси, которые родились в Николаевском зоопарке

В конце июня в Николаевском зоопарке у молодой пары рысей Люпина и Забавы родилось трое первенцев.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Детеныши очень подвижны и любопытны. Играют с отцом и матерью, а также друг с дружкой, что явно позитивно влияет на их гармоничное развитие. Рысята не могут не умилять посетителей зоопарка. Экскурсанты смотрят на их беззаботные хлопоты, улыбаются и с радостью фотографируются на память».

«Стоит отметить, что в зоопарке самца впервые не отделяли от самки и приплода после родов. Примечательно, что в дикой природе за потомством обычно смотрит и воспитывает только самка. Николаевским рысятам очень повезло, о них заботятся оба родителя, а значит, что и любовью их наделят вдвойне».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском зоопарке показали маленьких детенышей ламы.