«Скажите, пожалуйста»: как в Николаев столичный ревизор приезжал

В Николаеве те, кто занимаются торговлей продуктами, не уважают потребителей. Такое заявление сделал глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, который на днях специально для программы «Скажите, пожалуйста» устроил ревизию нескольких объектов.

Проверке подлежали ларьки по продаже мороженого на улице Соборной, торговый центр «Деликатес», а также рынок на улице 3-ей Слободской, где, мало того, что практически все продавцы обвешивают покупателей, так еще мясо продают без документов. Что из этого всего вышло – смотрите в свежем выпуске программы «Скажите, пожалуйста»!

Напомним, в предыдущем выпуске ведущая программы узнавала, как в Николаеве играют в американский футбол.