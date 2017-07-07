В Николаеве волонтеры поздравили военных моряков с прошедшей годовщиной ВМС и передали элементы экипировки

В пятницу, 7 июля, в Николаеве волонтеры передали бойцам Военно-морских сил Украины около 500 комплектов разгрузок, наколенников и налокотников.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как рассказал координатор Всеукраинского благотворительного проекта «Хвиля добра» Аркадий Дабагян в честь 25 годовщины Военно-морского флота было закуплено около 500 комплектов элементов обмундирования. Дабагян рассказал, что большая часть экипировки пойдет в 198-й Учебный центра Военно-морских сил, а часть распределится между бойцами 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС и очаковскими «морскими котиками» из 73-го Морского центра спецопераций. Волонтер пояснил, что большая часть пойдет именно в николаевский учебный центр, так как через него проходит большое количество курсантов, которым необходимо тренироваться с такими предметами перед началом службы в зоне боевых действий.

Дмитрий Рожкован, представитель сети оружейных магазинов «Stvol», которые непосредственно занимались закупкой и доставкой экипировки, рассказал, что эти элементы снаряжения были закуплены заграницей и их качество соответствует стандартам НАТО.

Служащие ВМС отметили о реальной необходимости подобного снаряжения для бойцов для защиты от травм и удобного ношения при себе необходимых элементов вооружения и других вещей. По их словам, эти предметы имеют значительную стоимость, но при этом они слишком быстро изнашиваются в ходе боевых действий и даже учений, поэтому часто требуют замены на новые.