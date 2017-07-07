Из частично обрушившейся новобугской школы начали выносить имущество

В Новом Буге начали выносить имущество из частично разрушенного здания школы - полиция обеспечивают охрану общественного порядка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Работники Новобугского отдела полиции принимают меры для сохранения и надлежащей охраны имущества школы во время его эвакуации. Также правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения у здания, временно ограничив движение для большегрузного транспорта во избежание возможного дальнейшего разрушения учебного заведения», - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что после обрушения здания была срочно создана комиссия в связи с чрезвычайной ситуацией - из представителей мэрии, райгосадминистрации, прокуратуры и Нацполиции. Полицейские, представители общественных формирований и местные жители организовали круглосуточное дежурство для охраны здания.

«Информация о происшествии была внесена Новобугским отделом полиции ГУНП в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.275 УК Украины «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений». Назначено проведение ряда экспертиз. Продолжается расследование», - сообщили в полиции.

Напомним, что в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации рассказали, что в связи с разрушением части опорной школы №1 в Новом Буге заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи по поручению губернатора Алексея Савченко провел выездное заседание по выяснению причин и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Вице-губернатор поставил задачу службам исследовать возможные причины разрушения здания и провести лабораторные исследования. Председатель Новобугской РГА Сергей Иванов рассказал, что до вчерашнего дня не было никаких причин для разрушения школы.