На николаевской верфи приступают к ремонту украинского буксира «БТ-418»

На николаевской верфи компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) приступают к ремонту украинского буксира «БТ-418» (заказчик — компания «Трейд ЛМ»).

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Судно уже вошло в акваторию предприятия и с помощью мощного 900-тонного финского крана «KONE» установлено для выполнения ремонтных работ на околостапельную плиту.

Основной из запланированных объемов работ на судне связан с ремонтом рулевого и гребного устройств. Также по результатам дефектации судна, которая производится после подъема, возможно и проведение ремонта корпусных конструкций.

В данный момент сумма контракта составляет около 800 тысячи гривен. После завершения дефектации буксира, по согласованию с заказчиком, возможен ее пересмотр в сторону увеличения.

СПРАВКА:

Smart Maritime Group (SMG) — Smart Maritime Group (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Объем производства по SMG в 2016 году — 395 миллионов гривеню Сумма налогов и сборов, уплаченных компанией в бюджеты всех уровней, за 2016 год составила 74 миллиона гривен, в том числе, в местные бюджеты — 23 миллиона гривен.

С начала лета в компании повышены тарифные ставки на 50% для основных и вспомогательных рабочих. В итоге зарплата основных производственных рабочих выросла в среднем на 30%.