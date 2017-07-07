В Украину пришел крупнейший в мире виртуальный мобильный оператор

Крупнейший в мире виртуальный оператор мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile зарегистрировал в Украине юридическое лицо, представляющее его интересы.

Об этом сообщает «liga.net».

Так, 4 июля, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации внесла в телеком-реестр компанию Лайкамобайл Украина.

Отмечается, что компания собирается предоставлять услуги на всей территории страны.

- В едином госреестре указано, что предприятие внесено в него в начале мая этого года. Правда, учредителем предприятия является некий Станислав Поляков, а не Lyca Group (со штаб-квартирой в Лондоне), - пишет издание.

Как сообщил изданию на правах анонимности один из менеджеров, хорошо знакомый с планами Lyca в Украине, новое юрлицо впоследствии будет представлять интересы британского виртуала.

- Представительство создано только с одной целью - нужно получить копию лицензии (Тримоб. – ПН), - уточнил источник.

- Запуск MVNO на новой территории - сложный процесс со многими факторами, однако мы надеемся сделать объявление о LycaMobile Ukraine в ближайшем будущем, - сообщила изданию представитель Lyca Group в Лондоне Шарлотта Юкес.

Она добавляет, что в Украине, как и в других странах мира, компания постарается реализовать свою дискаунт-стратегию на рынке национальных и международных звонков, СМС и передачи данных.

В доменных именах lycamobile.ua и lycamobile.com.ua уже настроена переадресация на голландский сайт группы.

Кроме того, в сведениях о регистрации украинского юридического лица указано, что, помимо телеком-услуг, компания также намерена предоставлять финансовые сервисы.

В конце 2015 года компания начала консультации с НКРСИ. Но найти партнерскую сеть все это время не удавалось. Украинская «большая тройка» (Киевстар, МТС Украина (Vodafone) и lifecell) не практикует сдачу в аренду инфраструктуры виртуальным игрокам. Что касается Тримоба, то этот актив Укртелекома еще совсем недавно мог стать предметом поглощения МТС Украина. Но сделка в конце прошлого года сорвалась: АМКУ долго не согласовывал ее, и покупатель отозвал заявку.

Справка: LycaMobile (Великобритания, оборот €1,6 млрд в 2015 году) - это полноценный виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов (например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британским O2). Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов. Недавно стало известно, что LycaMobile подала заявку на телеком-лицензию в Индии. Lyca Group помимо телеком-бизнеса развивает также такие направления, как банковский бизнес и туристические услуги (Lyca Fly).