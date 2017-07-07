Укравтодор подписал с китайцами меморандум о строительстве объездной вокруг Николаева и расширении трассы М-14

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRBC (China Road and Bridge Corporation) в реализации проекта реконструкции дороги М-14/Е-58 на участке Одесса – Николаев – Херсон.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Проект реконструкции дороги предусматривает ее расширение до 4 полос и создание объезда города Николаева. Общая протяженность дороги составит около 200 километров.

- Реконструированная дорога М-14/Е-58 связывает крупнейшие порты Украины – Одессу, Николаев, Херсон, на долю которых приходится до 80% всех грузов страны. Качественные дороги между портами и надлежащая инфраструктура – это залог экономического развития не только этого региона, но и страны в целом. Так, по предварительным расчетам, строительство этой дороги может стимулировать рост ВВП Украины на 1,5-2%. Дороги – это артерии экономики, поэтому реализация этого проекта является важнейшим заданием для ее развития, - говорит руководитель Укравтодора Славомир Новак.

Отмечается, что данная реконструкция позволит сократить время проезда, в частности, по дороге Николаев – Херсон до 30 минут, а на участке Одесса – Николаев до 1 часа и 10 минут.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает подготовку технико-экономического обоснования и создания проектных решений по реконструкции дороги М-14/Е-58. После завершения этого этапа возможно подписание соглашения о предоставлении кредита для реализации проекта одним из государственных банков КНР и привлечения для выполнения работ ведущих компаний мира, специализирующихся на строительстве дорог.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заговорил о ремонте дорог на Николаевщине, которые и так в нормальном состоянии.