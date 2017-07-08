На сегодняшний день земледельцы Николаевщины намолотили 460 тысяч тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщает Департамент агропромышленного развития.

Средняя урожайность ранних зерновых культур по области составляет 28,4 центнера с гектара. Лучшими темпами проходит сбор урожая зерновых в Витовском, Вознесенском и Арбузинском районах, где скошено и обмолочено 45-62% площадей. Наивысшую урожайность зерновых культур получают сельхозтоваропроизводители Очаковского - 37,3 центнеров с гектара, Арбузинского - 32,8 центнера с гектара и Казанковского - 31,5 центнера с гектара районов. Наряду с этим собран рапс с площади 3,8 тысяч гектоаров, намолочено 5,8 тысяч тонн при урожайности 15,1 центнеров с гектара.

В целом на уборочных работах за последние сутки работало 1616 единиц зерноуборочных комбайнов, при этом суточная выработка на 1 комбайн составил - 22 га. На освободившихся площадях проводится подготовка почвы для посева озимых сельскохозяйственных культур урожая 2018 года, в настоящее время фактически подготовлено 76 тысяч гектаров.

Как отметили в департаменте, из-за погодных условий темпы жатвы немного задерживаются.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в николаевском порту таможня пресекла незаконный экспорт кукурузы на 40 миллионов гривен