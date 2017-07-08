Французская компания рассматривает возможность строительства солнчной электростанции в Чернобыле

Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о постройке огромной солнечной электростанции, стоимостью 1,25 миллиарда долларов в зоне отчуждения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Французская компания изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.

«Французский опыт в ядерной энергетике - это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией», - сказал министр экологии Украины Остап Семерак.

Он добавил, что французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.

В Engie SA подтвердили, что компания ведет переговоры с Украиной, но отказались рассказывать о размере проекта. По словам Семерака, сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов в зоне отчуждения.

Издание отмечает, что сегодня в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов.

«Это хорошее вознаграждение, но, возможно, не столь хорошее, если принять во внимание все риски в стране. У Украины есть хорошее солнечное излучение, но также слишком низкое доверие инвесторов и чрезмерная стоимость проектов», - прокомментировал потенциальную сделку аналитик BNEF Пьетро Радоя.

Как известно, ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что компания «CNBM International» из Китайской Народной Республики, которая направила в Антимонопольный комитет Украины заявление о предоставлении ей разрешения на покупку активов компании «Active Solar», принадлежащей экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву и его брату Сергею, фактически хочет забрать ее за долги.

Напомним, малоизвестные на Николаевщине фирмы, которые связывают с Андреем Клюевым, и которым в конце 2013 года экс-губернатор Николай Круглов отдал в долгосрочную аренду около 250 гектаров земли в Очаковском районе под солнечные станции, строительство объектов еще не начинали, но за пользование участками платят исправно. При этом председатель Очаковской райгосадминистрации Сергей Самоуков не видел в этом ничего плохого.

По состоянию на конец августа текущего года, сотрудники следственного управления УМВД Украины в Николаевской области так никому и не объявили о подозрении в рамках расследования уголовного производства по факту предоставления чиновниками облгосадминистрации и Госземагентства в 516,5 гектаров земель оффшорным предприятиям экс-главы СНБО Украины Андрея Клюева. Хотя производство было открыто еще в июне 2015 года.

Стоит отметить, что в ноябре 2015 года сообщалось о том, что АМКУ разрешил компании из Китая купить часть акций «клюевских» электростанций, в том числе и на Николаевщине