В Полтаве жители дома перекрыли трассу из-за десятидневного отсутствия газа

В субботу, 8 июля, в Полтаве жители многоквартирного дома на улице Небесной сотни, 114 перекрыли трассу из-за отсутствия газа в течение десяти дней.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что жители многоквартирного дома на улице Небесной сотни, 114 перекрыли движение транспорта из-за отсутствия газа в их доме в течение последних десяти дней. На 45 минут движение автомобильного транспорта было заблокировано.

По их словам, работники Полтавагаза приостановили представление газа в квартиры, обещая за несколько дней починить проблемную трубу.

Ранее сообщалось, что 16 июня в Полтаве возобновили запрет на выдачу разрешений на размещение новых стационарных (временных) сооружений, используемых для ведения предпринимательской деятельности.

Под нажимом местных активистов власти согласились заморозить размещение новых МАФов в Полтаве после столкновений за Газетную арку.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила инвестиционную программу ПАО «Николаевгаз» на 2017 год, которой предусмотрено направить 13,6 миллионов гривен на установку потребителям 493 домовых счетчиков.

Препятствование в установке счетчика по государственной программе предусматривает применение предельных норм потребления газа, определенных Кодексом газораспределительных систем. После составления соответствующего акта об отказе от прибора месячные начисления у потребителей, например, которые имеют газовую плиту и при отсутствии у них централизованного горячего водоснабжения, возрастет в 2,5 раза - с нормы 7,1 м.куб до 18,3 кубометров на человека. Кроме того, в соответствии с законодательством, с 1 января 2018 года потребителям, которые не имеют счетчика, будет вообще запрещено поставлять природный газ.

Как известно, жители препятствуют установлению газовых счётчиков. Похожие ситуации происходили в многоэтажке по улице Озерной и в доме по Проспекту Мира.