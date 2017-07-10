В Николаеве свежеуложенный асфальт разрыли для прокладки водопровода

В Николаеве неизвестные перерыли улицу Пограничную (Чигрина) на участке, на котором накануне завершились работы по ремонту дорожного покрытия.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил читатель, прислав соответствующие фото.

По его словам, в июне по улице Пограничной на участке между улицами Московская и Малая Морская был сделан ремонт дороги. Но уже спустя неделю после его окончания в районе пересечения с улицей Даля неизвестные порезали свежеуложенный асфальт и вырыли траншею, по всей видимости для прокладки водопровода.

«Прошло две недели, траншея на месте, асфальта нет, да уже и не будет теперь нормального асфальта. Движение на этом участке очень оживленное, ездит тяжелый транспорт, траншея увеличивается не только в глубину, но и в ширину. Это не говоря о пробках и неудобствах. Может, мэра пригласить прокатиться по этой дороге?…» – написал он.

Стоит отметить, что согласно данным системы электронных закупок «Prozorro», на ремонт дорожного покрытия улицы Пограничной на участке между улицами Московская и Малая Морская было потрачено 706 тысяч 900 гривен. Заказчиком выступал Департамент ЖКХ Николаевского городского совета, а работы проводило предприятие «Дорлидер».

Напомним, в ноябре прошлого года в Варваровке работники облэнерго траншеей заблокировали гаражи людей и порезали новый асфальт.