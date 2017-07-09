В России от сердечного приступа умер известный блогер и журналист Антон Носик

Антон Носик В воскресение, 9 июля, в Подмосковье на 52-м году жизни скончался известный блогер и журналист Антон Носик.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

О смерти общественного деятеля порталу сообщил интернет-эксперт Антон Меркуров. По словам знакомых Носика, причиной смерти стал сердечный приступ.

Пока неизвестно, где пройдет прощание прощание с Антоном Носиком и где он будет похоронен.

Справка

Для российского интернета имя Антона Носика многое значит. Его даже часто называют одним из отцов рунета. Именно Носик создал первый в русскоязычном сегменте блог Вечерний интернет. Первое авторское обозрение сети, оно выходило на сервере cityline c конца декабря 96го года в течение четырёх лет. Материалы Носик публиковал ежедневно. В этот период он запустил несколько крупных информационных ресурсов. В том числе газета.ру, newsru.com, лента.ру, в последней Носик несколько лет был главным редактором. Участвовал в создании других медиапроектов.

В середине нулевых работал в компании SUP, купившей ресурс Живой журнал. Блог Носика был одним из самых популярных. За один из постов о военной операции России в Сирии, написанный позапрошлой осенью, блогер и медиаменеджер стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Вину он не признал. Всё закончилось штрафом в 300 тысяч рублей. Его влияние на российский интернет огромное, отметил в эфире «Эха Москвы» эксперт в области интернета Александр Плющев.

Носик активно занимался благотворительностью, его интернет-фонд «Помоги.орг» оказал помощь многим людям, рассказал «Эху Москвы» руководитель портала «Такие Дела» Митя Алешковский.

В марте 2013 принимал участие в серии одиночных пикетов за освобождение участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой.

Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

В конце 2015 года в отношении Антона Носика было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) за статью о Сирии. По версии следствия 1 октября 2015 года Носик опубликовал в сети интернет статью с заголовком «Стереть Сирию с лица земли», в которой, по данным лингвистической экспертизы, были обнаружены «признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку».

19 сентября 2016 года гособвинение попросило признать Носика виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

3 октября Пресненский суд Москвы признал Носика виновным и приговорил его к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

15 декабря 2016 года Мосгорсуд снизил штраф до 300.000 рублей.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу Носика на приговор Мосгорсуда.