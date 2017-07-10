18-летнему жителю Николаевщины поставили диагноз «острый лейкоз» – семья нуждается в финансовой помощи

30 июня 18-летней житель города Баштанка Николаевской области Евгений Резниченко, которому поставили диагноз «острый лейкоз», нуждается в срочном дорогостоящем лечении, однако семья уже потратила все свои сбережения.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«В 2016 году он с отличием закончил школу и поступил в Киевский Национальный Авиационный Университет. Женя всегда был спортивным мальчиком, увлекался футболом, играл за Баштанскую футбольную команду. Сейчас ему требуется срочное дорогостоящее лечение химиотерапией. Сумма для семьи Жени неподъемная. Родители потратили практически все сбережения на обследования и первоначальное лечение. Женя сейчас находится на лечении в Николаевской областной клинической больнице в отделении гематологии. Будем благодарны за любую помощь», – говорится в сообщении.

Телефон отца Евгения: 0678359099, Резниченко Владимир Анатольевич.

Телефон мамы Евгения: 0972688900, Резниченко Вита Олеговна.