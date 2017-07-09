Британская студентка разработала портативный «шестой палец» для руки

Студентка Королевского колледжа искусств в Лондоне Дени Клод разработала портативный шестой палец для руки - The Third Thumb ( «Третий большой палец»).

Об этом сообщает 24 канал.

Устройство крепится к руке рядом с мизинцем. Управлять им можно с помощью ноги, в частности благодаря датчикам давления, а также модуля Bluetooth, спрятанного в браслете.

Для создания такого протеза Дени использовала детали, напечатанные на 3D-принтере.

По словам дизайнера, своим изобретением она хотела бросить вызов стандартным представлениям о протезировании. Девушка обеспокоена, что подобные устройства в основном предназначены только для людей с ограниченными возможностями. Они могут просто упрощать жизнь и помогать делать больше.

- Сначала слово prosthesis (протез) означает «добавлять» или «дополнять», а не заменять недостающую часть. «The Third Thumb» был разработан под влиянием начального содержания этого термина. Он призван переосмыслить протезирование и показать его как модификацию человеческого тела, - считает Клод.

Пока «шестой палец» является лишь проектом и неизвестно, когда он поступит в магазины и вообще его можно будет купить.