СМИ рассказали о пяти самых известных хакерских группировках, действующих против Украины

Журнал «Новое время» опубликовал список пяти самых известных хакерских группировок, которые действую против Украины.

1. Anonymous Ukraine

Anonymous - созданная в 2002 году группа анонимных хакеров, которая выступает против цензуры в Интернете. В Украине работает как Anonymous Ukraine. Наиболее известные атаки группы - взлом электронной почты МИД Украины в октябре 2013-го, а также публикация переписки и личных данных Виталия Кличко в ноябре того же года. Кибератаки группы на сайты стран Балтии во время учений НАТО в ноябре 2013-го были проведены с российских IP-адресов.

2. APT28

Созданная в 2004 году группа специалистов по кибершпионажу, также известных под именами Tsar Team, Fancy Bear, Sofacy, Pawn Storm, Sednit и Strontium. Эксперты обвиняют их в работе на российские спецслужбы. В Украине группа внедрила вирус Snake/Uroborus/Turla для получения полного доступа к информации, хранящейся на атакованных серверах госструктур, СМИ и финансовых компаний в 2013 - 2014 годах. Эта же группа пыталась выкрасть данные о расследовании катастрофы рейса MH17.

3. APT29

Занятая в сфере кибершпионажа группа, действующая с 2008 года предположительно на территории России. Другие названия - Cozy Bear, The Dukes, Office Monkeys. С помощью социальной инженерии и фишинг-кампаний группа получала доступ к данным своих жертв. Группировка способна совершать технически сложные и продолжительные атаки, что свидетельствует о финансировании на уровне государства. Например, в 2013 году вирус The Duke приходил в Украину под видом фальшивых pdf-документов, имитирующих официальные бумаги на актуальные темы политического контекста.

4. SendWarm

Созданная в 2009 году хакерская группировка, которую связывают с Россией, действует также под названием Electrum. Она имеет отношение к разработке вредоносного ПО Crash Override, нацеленного на атаку энергосистем различных стран. Именно SandWarm разработала вирус SendEnergy3, атаковавший Прикарпатьеоблэнерго, Киевоблэнерго и Черновцыоблэнерго в 2015-м. Аналогичной атаке в декабре 2016-го подверглась подстанция Северная в Киеве.

5. CyberBerkut

Пророссийская группа хакеров, образованная в 2014 году после расформирования спецподразделения Беркут украинского МВД. Основные кибератаки группы - создание помех в работе украинского ЦИК во время президентских выборов, DDoS-атаки на сайты МВД, Генпрокуратуры и президента Украины. CyberBerkut взял на себя ответственность за публикацию разговора между министрами иностранных дел Эстонии и ЕС с комментариями, дискредитирующими действия украинской оппозиции на Майдане.

Напомним, 27 июня была осуществлена масштабная хакерская атака с помощью вируса Petya.A на компьютеры государственных и частных компаний в Украине. Атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. В частности, вирус заблокировал компьютеры аэропорта Борисполь, Кабмина, Минфина, Укрэнерго, Укрпочты, Новой почты и т.д.