Ратарийцы в Николаеве провели парусную регату

Первым благотворительным делом РОТАРИ в Чикаго после основания в 1905г. стало покупка лошади для священника который проповедовал в отдаленных приходах.

За более, чем 100 летнюю историю РОТАРИ выросла в крупнейшую благотворительную организацию на нашей планете бъединяющую более 1 млн. 232 тыс. бизнесменов — членов 30 418 клубов в 163 странах

Rotary International – единственная гуманитарная организация в мире, являющаяся членом ООН, поскольку ротарианские клубы за счет личных пожертвований обеспечили необходимое финансирование для проведения конференции в Сан-Франциско в 1945 г., на которую были приглашены министры 50 стран. На конференции был принят Устав ООН и учреждена эта авторитетная международная структура для установления мира во всем мире. 38 членов Ротари приняли участие в подготовке Устава. В знак признания их заслуг ежегодно в ООН проводится Rotary International.

Среди известных ротарианцев Король Бельгии Бодуэн I, сэр Уинстон Черчилль, Король Густав XVI Шведский, Президенты США Джон Ф. Кеннеди, Франклин Рузвельт, Билл Клинтон, Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, Леопольдо Пирелли, канцлер Германии Ангела Меркель.

Николаевский клуб берет свое начало в 1995 г. С момента основания члены клуба провели большое количество благотворительных и социальных акций, среди них: участие в международной программе ROTARY «Полио Плюс» – борьба с детским полиомиелитом, передача копировальной техники и учебников немецкого языка 2-м школам города и Кафедре иностранных языков педагогического университета, отправка детей по кардиологическим показаниям на операции в Германию, помощь противоэпилептическими медикаментами больницам г. Николаева, спонсирование участия школьников во всемирной олимпиаде по точным наукам, помощь дому престарелых, выплата в 2002 – 2003 гг. годичной стипендии студенту по информатизации, спонсирование издания сборников стихов николаевской поэтессы Фурсовой Т.Ф., техническая экспертиза достопримечательности г. Николаева водонапорной башни инженера Шухова с целью ее сохранения и восстановления, передача компьютерной техники Николаевскому оздоровительному клубу инвалидов «Виктория», ежегодная с 2008-го года стипендия молодым спортсменам – конникам, содействие созданию музея Городища «Дикий Сад», приобретение глюкометров для ожогового отделения городской больницы №3, передача компьютерной техники научно-педагогической библиотеке города Николаева для организации «Университета третьего возраста» - обучение пожилых людей, поддержка издания исторических сборников «Яхт-клуб», «Неизвестный Верещагин», «Николаевский модерн» и многое другое. Ежегодно вручается премия «Лучшему студенту Колледжа культуры и искусств», а с 2010 го года организована Международная Черноморская регата «Паруса Ротари», благотворительные средства от которой передаются для поддержания Детской парусной школы, работает многолетнее шефство над Николаевским Домом Ребенка с организацией детских праздников и ежемесячной поддержкой комплекса арт-терапии для детей с особыми потребностями. В рамках программ поддержки культуры и искусств, организованы выставка 8-го Международного Салона-турне художественной фотографии «С любовью к Женщине» - 2013 в городе Николаеве, выставка «Паруса Медитации» художника Владислава Гурьева, выставка «Золотые кисти Николаева» - 2016г.

В субботу 08 июля завершилась VII Международная Черноморская регата "Паруса Ротари". Всего в Регате приняли участие 31 экипаж яхт из Украины и Франции в составе 130 спортсменов, яхты соревновались в шести зачётных группах. Кроме того в составе экипажей в гонке приняли участие члены Международного движения РОТАРИ: 2 команды из Беларуси (г.Минск), команды из Харькова, Полтавы, Киева, Львова, Херсона, Одессы, Николаева.

По итогам соревнования:

I-е место в 1-й зачетной группе занял экипаж яхты "Ирбис",

I-e место во 2-й зачетной группе занял экипаж яхты "Гангут",

I-e место в 3-й зачетной группе занял экипаж яхты "Европа",

I-e место в 4-й зачетной группе занял экипаж яхты "Александра",

I-e место в 5-й зачетной группе занял экипаж яхты "Адмирал",

I-e место в 6-й зачетной группе занял экипаж яхты "Энергия".

Переходящий Кубок РОТАРИ по результатам гонки 2017 года завоевал экипаж яхты "Гангут". Теперь до следующей регаты Кубок РОТАРИ будет находиться у команды победителя.

Все средства собранные Ротари Клубом Николаев во время проведения Регаты 2017 года будут переданы на поддержание детской парусной школы "Коммунаровец" и развитие массового детского спорта в Николаеве!