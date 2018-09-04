В Канаде со дна озера Онтарио подняли немецкую субмарину, пролежавшую там 70 лет

В конце августа канадские дайверы-любители на дне озера Онтарио в Канаде обнаружили подводную лодку UX-791.

Об этом сообщает издание Daily Report.

Археологи из Ниагарского университета идентифицировали находку как субмарину UX-791. Предположительно, немецкие подводники могли проникнуть в озёра Северной Америки в 1943–1944 годах.

По мнению учёных, лодка могла попасть в озеро Онтарио через залив Св. Лаврентия. Для того чтобы попасть в Великие Озёра, подводникам пришлось преодолеть несколько сотен километров по извилистым рукавам реки Флёв Сен-Лоран и озера Сен-Луи.

Подводная лодка, пролежавшая на дне более 70 лет, является первым доказательством того, что Кригсмарине был способен проникать на территорию Северной Америки.

Напомним, на дне Тихого океана, на глубине 5,5 тысяч метров, нашли затопленный в 1945 году американский крейсер «Индианаполис».